Landeseisenbahn Lippe ist am 4. August wieder im Extertal unterwegs

Hitze macht auch den alten Schienen zu schaffen – E- und Diesellok im Einsatz

Extertal- Bösingfeld. Am Sonntag den 4. August geht es wieder auf Zeitreise mit der Landeseisenbahn Lippe von Bösingfeld nach Barntrup und zurück. Wegen der starken Hitze haben Arbeitskreisleiter Raphael Kahlert und seine Mitstreiter bis dahin noch einiges vorzubereiten.

Die alten Schienen leiden unter der starken Hitze. Daher müssen wir uns an verschiedenen Stellen vorsorglich nochmal um die Gleislage kümmern, so Kahlert, der sich mit seinem Team im Laufe der Woche mit den handbetriebenen Gleisstopfmaschinen auf dem Weg macht.

Elektro und Diesel beim Loktausch in Alverdissen: Der Museumszug startet, gezogen von der 92-jährigen Elektrolok E22, in Bösingfeld um 10:00, 12:30 und 15 Uhr. Im mit 261 Meter üNN höchsten lippischen Bahnhof Alverdissen finden publikumswirksame Rangierfahrten statt, denn es wechselt die Zuglok. Wegen der fehlenden Oberleitung in Richtung Süden übernimmt die 575 PS starke Diesellok V2.005 den Zugdienst. In Barntrup geht es dann jeweils um 11:00, 13:30 und 16:00 zurück ins Extertal. Ortsrundgang ins Heimatmuseum Alverdissen: Am Bahnhof Alverdissen startet um 12:50 Uhr ein durch Museumsleiter Bernd Tünnermann 60 minütiger Ortsrundgang. Zum Abschluss werden im Heimatmuseum viele Exponate aus der 850 jährigen Geschichte des Flecken Alverdissen vorgestellt. So zeugen die alte Schätzchen davon, wie das Leben auf dem Lande einst zu ging. Auch der Geschichte der Extertalbahn ist ein Teil der Ausstellung gewidmet.

Kulinarische Angebote im Mitropa Speisewagen: Um die Bahnfahrt schließlich noch mit einem leckeren Essen abzurunden, wird auf Vorbestellung im Mitropa Speisewagen ein Frühstück oder Kaffee und Kuchen angeboten. Dabei kann Bahnfahrt und das Essen direkt über ein Ticket gebucht werden. Daneben liefert die Theke im Speisewagen laufend kühle Getränke und kleine Snacks. Die Fahrkarte kostet für Erwachsen 8 Euro, Kinder zahlen 5 Euro. Die Familienkarte ist für 20 Euro zu haben.

Weitere Informationen und Auskünfte sowie die Möglichkeit zur Reservierung gibt www.landeseisenbahn-lippe.de oder unter 05262/409904 (mittwochs 18:00 bis 20:00).