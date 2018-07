Landesbibliothek zeigt eigene Druckgraphik aus Expressionismus und Moderne

Detmold. Bis Anfang September zeigt die Lippische Landesbibliothek in ihren Räumen rund 20 ausgewählte Original-Druckgraphiken aus ihrer Graphischen Sammlung. Zu sehen sind unter anderem Werke von Ernst Barlach, Christian Rohlfs und Karl Schmidt-Rodtluff sowie eine Gruppe von Radierungen von Käthe Kollwitz.

Die gezeigten Stücke wurden größtenteils nach dem Zweiten Weltkrieg von Alfred Bergmann für die Landesbibliothek erworben. Die Ausstellung zeigt ergänzend einige Dokumente aus Bergmanns Nachlass, die Einblick geben in diese Zeit des wiedererwachenden Kulturlebens in Ostwestfalen-Lippe: Bergmann, Bibliothekar und Sammler, besaß selbst eine umfangreiche Kollwitz-Sammlung, von der er 1946 im Rahmen einer Gerhart Hauptmann/ Käthe Kollwitz-Gedächtnisausstellung 60 Blätter im Neuen Palais zeigte. Da gleichzeitig in der Bielefelder Oetker-Halle auch Kollwitz gezeigt wurde, fanden sich die Ausstellungen unvermutet in Konkurrenz zueinander.