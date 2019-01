Lachen ist gesund – Klinik-Clows erhalten WÖHLER Spendengeschenk

Paderborn. Allein die rote Nase zaubert jedem sofort ein Lächeln ins Gesicht. Neben dem bunten Clownskostüm ist es das wichtigste Utensil eines Klinik-Clowns. Wenn die Klinik-Clowns PfefferMinze (Anne Asrath) und Matthilda (Regina Jordan) vom Förderverein Paderborner Klinik-Clownarbeit e.V. das Salzkottener Krankenhaus St. Josef besuchen, besteht ihre Aufgabe aber nicht nur einfach aus Jux und Tollerei.

Lachen ist die beste Medizin! Das wusste nicht nur der legendäre Arzt und Begründer der Klinik-Clown-Bewegung Dr. Patch Adams. Schon in der Antike wusste man, dass Humor mehr bewirken kann als nur einen kurzen Augenblick der Sorglosigkeit.

Daher geht die Arbeit der Klinik-Clowns auch wesentlich weiter und tiefer als man sich das im ersten Moment vorstellen vermag. Die freischaffenden Künstler müssen alle eine spezielle Ausbildung zum Klinik-Clown absolviert haben und über eine hohe emotionale Intelligenz und große Empathie verfügen. Es geht eben nicht nur darum die Patienten zum Lachen zu bringen, sondern die Bedürfnisse aus Angst, Wut, Verzweiflung und vielen anderen Gefühlen die den kranken Menschen belasten, zu erkennen und diese ins Clownsspiel einzubinden.

Der Förderverein Paderborner Klinik-Clownarbeit e.V. sieht vor diesem Hintergrund seine Aufgabe darin, Kranken den Krankenhausaufenthalt zu erleichtern, ihnen die Angst vor der Operation, Untersuchungen und medizinischen Geräten zu nehmen und ihre Einsamkeit zu lindern. Durch unbeschwerten Frohsinn und Improvisationskunst bringen die Clowns Leichtigkeit und Lachen in Krankenhäuser, Altenheime und Demenzeinrichtungen.

Darüber hinaus ist es der Auftrag der Klinik-Clowns, auch Gesunden die Angst vor dem Krankenhaus zu nehmen.

Momentan arbeiten 11 Clowns für den Förderverein. Auch das St. Josef Krankenhaus in Salzkotten erhält regelmäßige Visiten von den Paderborner Klinik-Clowns. Damit diese bemerkenswerte Arbeit in unserer Region weiterhin durchgeführt werden kann, geht die WÖHLER-Weihnachtsgeschenkspende in Höhe von 1000 € dieses Jahr an die Klinik-Clowns.

Weitere Informationen zu der Arbeit der Klinik-Clowns findet man im Netz unter www.klinikclowns-paderborn.de