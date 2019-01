Kurze Auszeit vom Alltag: Wellness-Urlaub an der Ostseeküste

Verband Mecklenburgischer Ostseebäder präsentiert winterliche Wellness-Arrangements am Meer

Perfekt gegen Winterblues: In der kalten Jahreszeit lädt die Ostseeküste Mecklenburg mit attraktiven Kurzurlaubsangeboten zur gelungenen Wellness-Auszeit. Saunaaufgüsse bei Meerblick, Massagen mit vitaminreichen Sanddornölen oder verführerische Langschläferfrühstücke warten in erstklassigen Hotels beschaulicher Ostseebäder. Ausgiebige Spaziergänge an der salzigen Meeresluft erholen gestresste Körper, bevor Shopping-Ausflüge in Hansestädte wie Wismar oder Rostock gelungene Abwechslung bieten. „Natürliche Heilmittel wie Sole, Algen oder Moor, das Reizklima der Ostsee und mehr als 50 Hotels mit Spa- und Wellness-Bereichen – das ist unser Rezept für einen Kurzurlaub mit Erholungsgarantie“, sagt Anett Bierholz, Geschäftsführerin des Verbandes Mecklenburgischer Ostseebäder. Insgesamt zehn Wellness-Arrangements und mehr als 30 Kurzurlaubsangebote listet der Verband Mecklenburgischer Ostseebäder im Winter 2019 unter www.ostseeferien.de/winter

Unter Reetdach, am Strand oder auf dem Wasser: Ausgewählte Verwöhnangebote an der Ostseeküste

Mit Erholungsmomenten unter einem traditionellen Reetdach lockt das Landhotel Wittenbeck unweit der Küste Wintergäste an. Eine Kamin-Lounge, ein Schwimmbad und ein Beauty-Bereich sind nur einige der Ruheoasen, die während eines sechstägigen Aufenthalts genossen werden können. Im Angebotspreis von 466 Euro pro Person (im Landhaus-Doppelzimmer) sind neben Übernachtungen, einer Halbpension und vitaminreichen Präsenten auch eine Kosmetikbehandlung sowie eine Aromaölmassage enthalten. Vier Tage „Unvergessliche Ostseeaugenblicke“ verspricht das StrandResort Markgrafenheide Gästen, welche die gleichnamige Offerte buchen. Der Paketpreis von 179 Euro pro Person (im 2er-Apartment) beinhaltet unter anderem ein Abendessen, eine Augenschein-Kosmetikbehandlung für Damen, eine Rückenmassage für Männer, eine Hafenrundfahrt sowie eine Tageskarte für den Wellness-Bereich. Einen Kurzurlaub der Extraklasse bietet die Yachthafenresidenz Hohe Düne. Direkt am sand- oder schneeweißen Strand der Ostsee werden Ruhesuchende im Rahmen des Arrangements „Hohe Düne Klassik“ an drei Tagen maximal verwöhnt. Für 256 Euro pro Person (im Doppelzimmer) erhalten Gäste zwei Übernachtungen inklusive Good-Morning-Frühstücksbuffet, einem 3-Gänge-Menü oder Buffet in der Brasserie, eine Aroma-Relax-Rückenmassage sowie freien Eintritt in den Spa- und Fitnessbereich des Hotels.

Weitere Informationen gibt es unter www.ostseeferien.de.