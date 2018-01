Kur- und Wellness-Hotels locken zum Kurzurlaub an die Ostseeküste

Mecklenburg-Vorpommern. Fango-Packungen bei Meerblick, Fastenwanderungen im Küstenwald oder Mooranwendungen in traditionsreichen Heilbädern: Zahlreiche Hotels an der Ostseeküste haben im Winter 2017/2018 attraktive Pakete geschnürt, um mit heilenden und gesundheitsfördernden Angeboten Gästen erholsame Momente mit Mehrwert zu bieten. Dabei sind es vor allem das besondere Reizklima und ortsgebundene Heilmittel wie Meerwasser, Sole oder Kreide, welche in Kombination mit Anwendungen von Ärzten und Therapeuten in Hotels der Region positive Effekte auf die Gesundheit versprechen. Einige der Kurzurlaubsangebote sind im Folgenden aufgeführt, viele weitere listen die Internetseite www.gesundes-mv.de sowie die Broschüre „Herbst-Winter-Angebote – Kurzurlaub zum kleinen Preis“ des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern.

Schnell genesen: Das Kur- und Wellness-Hotel Mönchgut

Unter dem Motto „Einfach mal abtauchen – kurz, aber intensiv“ entführt das Kur- und Wellness-Hotel Mönchgut auf der Insel Rügen an einen Ort der Ruhe und Erholung. Ab 99 Euro pro Nacht im Doppelzimmer inklusive Frühstück kommen Gäste zwischen dem 2. Januar und 25. März 2018 in den Genuss einer großzügigen Wellness-Landschaft, die im angeschlossenen Kurcenter auch physiotherapeutische oder Kneipp-Anwendungen anbietet. Besonders empfehlenswert ist das Kur- und Wellness-Hotel Mönchgut für Gäste mit Diabetes, die während ihres Aufenthaltes auf Kühlmöglichkeiten für Insulin, Blutzuckermessgeräte, geschulte Mitarbeiter oder einen „Medikamente-Vergess-Service“ zurückgreifen können.

Schmerzen lindern und Kraft tanken: Das Hotel Hanseatic auf Rügen

Im Stil der Bäderarchitektur empfängt das Vier-Sterne-Superior-Hotel Hanseatic im Kneippkurort Göhren auf der Insel Rügen Gesundheitsurlauber. Das in ein Biosphärenreservat eingebette Villenhotel umsorgt Gäste mit einem chlorfreien Schwimmbad, Fitnessraum, Beauty-Studio sowie einem Vital-Center mit Physiotherapie. Hier warten klassische Ganz- und Teilkörpermassagen, Lymphdrainage-Behandlungen und Thalasso-Erlebnisse ebenso wie besondere Therapien aus der chinesischen Medizin, Synchron- und Kräuterstempelmassagen oder Ayurveda-Kuren. Gäste, welche die Wasserwelt, Wellness-Programme und medizinischen Anwendungen genießen möchten, übernachten zwischen Januar und März 2018 ab 79 Euro pro Nacht im Doppelzimmer inklusive Frühstück (Mindestaufenthalt: zwei Tage) im Hotel Hanseatic.

Fitter werden und entspannen im Strandhotel Heringsdorf

Winterblues und überflüssige Pfunde vertreibt das Strandhotel Heringsdorf auf der Insel Usedom. Das familiengeführte Hotel am Ostseestrand des Kaiserbades wartet mit einem riesigen Wellness- und Gesundheitsbereich auf, in dem neben einem Sole-Außenpool, Panoramasaunen und Fitnessräumen auch eine so genannte „Wavebalance“-Wasserliege Blockaden löst, Körper und Geist regeneriert und neue Kraft schöpfen lässt. Daneben bietet das Strandhotel Heringsdorf, das im Winter 2017/2018 Übernachtungen ab 99 Euro pro Nacht im Doppelzimmer inklusive Frühstück offeriert, Fußreflexonenmassagen, mineralisierende Bäder, Fango-Packungen und Sole-Therapien an.

Leichter durchs Leben: Kuren im Hotel Godewind bei Warnemünde

Ideale Voraussetzungen für einen Kurzurlaub, der mehr bietet als pure Erholung, finden Gäste im Hotel Godewind in Markgrafenheide. Gesundheitsbewusste Urlauber können im traditionsreichen Hotel spezielle Kurangebote wie Schrothkuren oder Fastenwandern, das aus geführten Wanderungen, einer speziellen Verpflegung sowie einer professionellen Begleitung besteht, in Anspruch nehmen. Daneben locken Trennkost-Vitalwochen, Aquafitness-Angebote, Massageanwendungen sowie ein Meerwasserschwimmbad. Wer die kühleren Tage des Winters kurz, aber nachhaltig nutzen möchte, bucht ein Doppelzimmer inklusive Frühstück ab 99 Euro pro Person bei einem Mindestaufenthalt von zwei Nächten. Für einige Kuren und ausgewiesene Programme gelten abweichende Paketpreise.

Selbstheilungskräfte aktivieren, Lebensenergie schöpfen: Das Strandresort Markgrafenheide

Das Strandresort Markgrafenheide ist mit seiner hervorragenden Lage am weißen Ostseestrand nicht nur ein ideales Sommerreiseziel. Besonders in der kalten Jahreszeit spüren Gäste die Stärken des neuen, 750 Quadratmeter großen Wellness-Bereiches. Neben finnischen Saunen, Kneippbecken und Dampfbädern bietet das 2014 eröffnete Ferienareal professionelle Therapien zur Lockerung von Verspannungen oder alternative Heilkünste mit Verwöhnmomenten für Körper, Geist und Seele an. Ab 79 Euro gesunden zwei Erwachsene im Strandresort Markgrafenheide.

Weitere Informationen und Kurzurlaubstipps mit Therapie- und Heilangeboten in Mecklenburg-Vorpommern, etwa im Grand Hotel Binz auf Rügen, im MeerSein Naturresort auf Usedom oder im Bio-Familienhotel Gut Nisdorf, sind unter www.gesundes-mv.de zu finden.