Kunstprojekt von Frauen für Frauen: Teilnehmerinnen des „Runden Teppichs“ fertigen gemeinsam Bild an

Detmold. Kleine Farbballons fliegen durch die Luft, ihr Ziel ist ein großes, weißes Bettlaken im Garten der Detmolder Künstlerin Christina Haberbeck. Sie hat die Frauen des „Runden Teppichs“, einem Projekt des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Lippe (KI) zu einem fröhlichen Kunstprojekt eingeladen. So freut sie sich jedes Mal, wenn wieder ein Ballon mit Acrylfarbe zerplatzt und seine bunten Spuren hinterlässt. Dazu noch etwas Spray, so verwandeln die zahlreichen kreativen Hände das Bettlaken innerhalb eines Vormittages in ein beeindruckendes Kunstwerk mit dem Titel „Explosion der Gefühle – Emotionen zeigen“.

„Mit viel Spaß und Energie gemeinsam etwas zu schaffen, das ist das erklärte Ziel des ‚Runden Teppichs’“, so Margit-Monika Hahn, Initiatorin des erfolgreichen Integrationsprojektes. Zusammen mit Christina Haberbeck hatte sie die Idee zu dem Gemeinschaftskunstwerk. Entstanden ist ein Kunstprojekt von Frauen für Frauen, denn das Werk, das die Frauen der „Runden Teppiche“ in Lippe zusammen mit Christina Haberbeck geschaffen haben, soll zugunsten des Integrations-Projektes versteigert werden. Christina Haberbeck, die den ‚Runden Teppich’ bereits seit seiner Gründung vor zwei Jahren unterstützt, ist ganz begeistert von dem entstandenen Bild: „Ebenso wie die Frauen des Projektes strahlt das Werk ungeheuer viel Kraft, Energie und Freude aus und ich bin jetzt schon gespannt, wo es einmal hängen wird!“

Mehr Infos zum „Runden Teppich“ gibt es bei Margit Monika Hahn unter Tel.: 05231/62 37 20 oder margit.hahn@kreis-lippe.de.