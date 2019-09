Kunsthandwerkermarkt „STIK – Stemwede ist kreativ“.

Stemwede – Wehdem. Über 40 Kreative, Künstler und Kunsthandwerker aus Stemwede und Umgebung bieten Goldschmiedekunst, Malerei, Keramik, Textil-, Holz-, und Metallverarbeitung so wie eine Vielfalt an weiteren individuellen Produkten für Küche, Haus und Garten. Dem einen oder anderen Künstler kann man während der Veranstaltung bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Organisiert wird „STiK“ vom Stemweder Treff, der dabei vom JFK Stemwede unterstützt wird.

Der Stemweder Treff möchte mit der Veranstaltung auf die vielen ganz besonderen individuellen Einkaufsmöglichkeiten in Stemwede aufmerksam machen, die eine hohe Lebensqualität bieten. Viele Künstler nutzen in Stemwede schon alte Bauernhöfe mit Atmosphäre und viel Platz für ein Atelier. Mit „STiK“ wird den Künstlern die Möglichkeit gegeben sich einem breiten Publikum vorzustellen und das breite kreative Potential in Stemwede zu zeigen.

Darüber hinaus wird der Kontakt und Austausch unter den Kunsthandwerkern gefördert. Alle Aussteller sind Stemweder Künstler und Kunsthandwerker oder kommen aus den umliegenden Orten. Und alle Ausstellungsstücke sind handgefertigt. Ein Muss für Alle, die Handwerk, Selbstgemachtes und Unikate schätzen und lieben. „STiK – Stemwede ist kreativ“, das ist Kunstvergnügen, das Schönes und Leckeres zum Schauen, Kosten und Kaufen anbietet.Die Besucher erleben Kunsthandwerker, Designer und Hobbykünstler aus allen Kreativ-Bereichen. Die ausgewählte Aussteller bieten ein breites Spektrum mit individuellen, kreativen und ausgefallenen Ideen — Naturkosmetik, Kräutersalz, Blaudruck, Webarbeiten, Filzen, naturgefärbte gesponnene Wolle, Westfalenstoffe, selbstgenähte Taschen u. Kissen, Stofftiere, ausgefallene Handarbeiten, Maler, Karten, Photos, Encaustic, Rahmen, Metallschrott-Kunst, Kunstschmiedetechnik, Krippen, Laubsägearbeiten, Glaskunst, Keramik, Steinbearbeitung, Natursteinarbeiten, Plastik und Papierwerkstatt. Torten und Kuchen der Landfrauen runden das Angebot kulinarisch ab. Die Besucher können dabei Originelles entdecken, das es sonst so nirgends gibt.

Wer hat da noch Lust auf Deko-Artikel großer Kaufhausketten oder Massenware, wie es sie in vielen Haushalten gibt oder auf einen Kunstdruck für viel Geld, wenn man sich ein individuelles Original an die Wand hängen kann. Schmuckstücke, die es so nur einmal gibt und designte Kleidungsstücke wechseln sich mit Upcycling ab. In der Begegnungsstätte und dem Life House kann man die kreative Atmosphäre auf sich wirken lassen und hat die Möglichkeit den Ausstellern beim Entstehen der Kunstwerke über die Schulter zu sehen.