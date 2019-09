„Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle Lübbecke“

Über 60 Aussteller beim Kunsthandwerkermarkt am Sonntag, 13.10.2019, in der Stadthalle in Lübbecke

Lübbecke. -Von der Puppenklinik bis zum Glasbläser- Am Sonntag dem 13.10.2019 ist es wieder soweit. Über 60 Kunsthandwerker freuen sich auf die Veranstaltung in dem schönen Ambiente der Stadthalle in Lübbecke. In der Zeit von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr bringen die Aussteller wieder den Besuchern ihr Kunsthandwerk näher.

Die Halle ist wieder restlos ausgebucht und somit gibt es für die interessierten Besucher wieder eine Menge zu sehen und zu bestaunen. Verschiedenste Materialien werden dabei von den Ausstellern be- und verarbeitet und in wunderschöne Formen gebracht. Jedes Werk hat seine individuelle Note. Vom Drechsler, über die Puppenklinik bis hin zur Malerei ist alles vertreten was diese Veranstaltung für den Besucher interessant macht. In wunderschöner Handarbeit hergestellte Dekorationsartikel, fantasievolle Figuren aus Holz. Auch ein Krippenbauer wird sein handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Selbst entworfene, moderne und ausgefallene Bekleidung aus hochwertigen Stoffen fehlen ebenso wenig wie die Schmuckverarbeitung. Für die Pausen zwischendurch lädt das Catering der Stadthalle noch zum Verweilen ein. Bei Kaffee und Kuchen kann man die Eindrücke der Veranstaltung nochmal auf sich wirken lassen. Der Eintritt für diese Veranstaltung beträgt 2,50 EUR pro Person! Kinder und Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr haben freien Eintritt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage