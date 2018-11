Kunstausstellung im Kulturschuppen war ein voller Erfolg

Detmold. Vom 09.11. – 11.11.2018 stellte die Barntruper Künstlerin Sieglinde Strohmeier erstmalig ihre Kunstwerke zum Thema „Naturbild und Abstraktion“ im Kulturschuppen Barntrup aus. Zur Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag, welche vom Duo2Jazz der Hochschule für Musik in Detmold musikalisch begleitet wurde, kamen viele Kunstinteressierte, aber auch Familie und Freunde der Künstlerin. Kerstin Strohmeier, extra aus Düsseldorf angereist, hielt eine kleine und sehr liebevolle Hommage an ihre Mutter und ihre künstlerischen Fähigkeiten. Zu Wein und guter Musik wurde gefachsimpelt und sich angeregt unterhalten. Von kleineren Sujets über den „Frauenstark –Kalender“ bis hin zum großen Kunstwerk konnte man vor Ort alles erwerben. So war für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Kunstausstellung war ein voller Erfolg und wurde sehr gut angenommen. Die Künstlerin war erstaunt, dass annähernd 300 Besucherinnen und Besucher, teils auch von weit her angereist kamen, um ihre Ausstellung zu besuchen. Besonders auch Samstag und Sonntag war laufend Betrieb im Kulturschuppen. Bürgermeister Schell bedankte sich für das Engagement der Künstlerin und allen Beteiligten, die diese Ausstellung möglich gemacht haben. Er hofft, dass viele weitere Künstler, den Kulturschuppen in Zukunft für Vernissagen nutzen werden. Für das nächste Jahr gibt es bereits erste Anfragen.

Die Räumlichkeiten sind eine spannende und coole Location für verschiedenste Events. Auch für Vorträge eignet sich der Kulturschuppen hervorragend.