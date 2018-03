Kunst mit allen Sinnen erleben: Führung für Blinde und Sehbehinderte

Herford. Am Samstag, dem 17.März, um 14.00 Uhr bietet Marta Herford eine besondere Führung für Blinde und Sehbehinderte durch die Ausstellung „Ausbruch aus der Fläche – Das Origami-Prinzip in der Kunst“ an. Die erfahrene Kunstvermittlerin Angelika Höger wird bei dem barrierefreien 90 minütigem Rundgang ausgewählte Werke vorstellen. Ausführliche Beschreibungen von der Materialität bis zu Inhalten machen die Kunstwerke für ein Publikum mit eingeschränkter Sehfähigkeit erlebbar. Die Kosten belaufen sich auf 2,50 Euro zzgl. Museumseintritt. Um Anmeldung wird gebeten unter bildung@marta-herford.de oder telefonisch 05221.99403015 (Di + Mi 10.00-13.00 Uhr und Do 13.00-16.00 Uhr).