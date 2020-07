Kunst für feine Nasen

Der weltbekannte Künstler Olafur Eliasson und der „Geruchstunnel“ in Gütersloh.

Gestern begann die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Aus diesem Anlass hat der weltbekannte dänische Künstler Olafur Eliasson, der in Berlin lebt, ein interaktives Online-Kunstwerk geschaffen, das besonders Kinder und Jugendliche ansprechen und für Europa sensibilisieren soll. Olafur Eliasson? Den Namen hat man schon mal gehört in Gütersloh. Nicht nur weil der Mann ist für spektakuläre Inszenierungen gut ist: Man erinner sich an die New York Waterfalls, die sich im Jahr 2008 an verschiedenen Stellen – etwa von der „Brooklyn Bridge“ aus – in den East River ergossen. Natur war und ist immer ein Thema des Dänen, der in Island aufwuchs. Wer davon mehr erleben will, muss nicht den Flieger nehmen. Es reicht ein Spaziergang in den Botanischen Garten Gütersloh . Dort baute Eliasson im Jahr 2000 den „Geruchstunnel“ auf. Was Assoziationen an dunkle Wege hervorruft, ist in Wirklichkeit ein lichtdurchflutetes Gebilde, das besonders jetzt im Sommer Augen und Nase gleichermaßen anspricht.