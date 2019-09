Gemeinschaftsausstellung „Regionale Positionen“ in Schieder – Schwalenberg

Schieder-Schwalenberg. Ein Jahr nach dem Tod des Schwalenberger Künstlers Harald Frehen lädt der Kunstverein zu einer Gemeinschaftsausstellung seiner Künstlerfreunde. Sie zeigen mit Malerei, Zeichnungen, Collagen und Skulpturen „Regionale Positionen“. Frehen lebte und arbeitete seit 1999 im Künstlerhaus Schwalenberg und war für die dortigen Stipendiaten der Kulturagentur des Landesverbands eine wichtige Bezugsperson. Es entstanden Freundschaften, die über die Jahre in gegenseitiger Wertschätzung wuchsen. Gegenseitige Atelierbesuche, gemeinsame Ausstellungen und Projekte sowie gegenseitige Empfehlungen warennur einige der Begleiterscheinungen dieser Freundschaften.

Marek Bieganik, Rosario de Simone, Michael Lampe, und Michael Plöger entschlossen sich schon während der Trauerfeier zu einer Ausstellung zu Ehren ihres verstorbenen Freundes. Unter dem Titel „Kunst-Freund-Schafft“ stellen sie nun ihre Werke in der Galerie Haus Bachrach in Bezug zu den Arbeiten Frehens. Der Kunstverein gibt damit Einblicke in eine über große zeitliche und räumliche Distanz bewahrte Künstlerfreundschaft im Gedenken an den Bildhauer und Maler Frehen im Kreis seiner Weggefährten. Professor Dr. Andreas Beaugrand aus Bielefeld wird zur Eröffnung in die Ausstellung einführen. Die Ausstellung wird am Sonntag, 29. September um 11.30 Uhr in der Galerie Haus Bachrach, Marktstraße 5 in Schwalenberg eröffnet und ist bis zum 24. November jeweils freitags, samstags und sonntags von 14 bis 17.30 Uhr zu sehen.

Infos unter www.kunstverein- schieder-schwalenberg.de