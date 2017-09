Kunst, Beats und Cocktails

Neuer Mix im Marta Herford

Herford. Am Mittwoch, dem 6. September hat Marta Herford seine Türen länger geöffnet. Der Eintritt ist von 18 bis 21 Uhr frei. Passend zur Ausstellung „Mix it – Popmusik und Videokunst“ gibt es dieses Mal noch ein weiteres musikalisches Highlight: Drei Bielefelder DJs, die sich regelmäßig auch im Cutie, Goodhood oder im Milestones in Bielefeld an den Turntables präsentieren, werden bis 22 Uhr in der „kupferbar im Marta“ einen Mix aus Electronic Beats, Funk, Soul, Pop & Golden Era auflegen. Dazu gibt es in Anlehnung an die Ausstellung verschiedene Cocktails und Longdrinks. Auch an diesem Marta21-Abend werden die „Kunstsprecher“ für Fragen zur Kunst bereitstehen und kurze Einführungen zu einzelnen Werken und Themengebieten geben.

Marta Herford präsentiert derzeit zwei Ausstellungen: Mit „Zwischen Zonen“ werden noch bis zum 24. September neun Künstlerinnen präsentiert, die aus dem arabisch-persischen Raum stammen, aber heute größtenteils im Westen leben. Vielschichtig und kritisch hinterfragen sie mit multimedialen Werken die eigene Identität und Zugehörigkeit. In der Lippold-Galerie wird mit „Mix it“ die Zusammengehörigkeit von Popmusik und Videokunst darlegt. Zeitgenössische KünstlerInnen agieren heute selbst als DJs, haben eigene Bandprojekte oder arbeiten mit bekannten MusikerInnen zusammen und greifen in ihren Werken eine Musikclipästhetik auf.

Foto: Stadt Herford