Exzellenten Kundenumgang lernen – Vortrag für junge Unternehmerinnen im Kreishaus

Detmold. Eine ausgezeichnete Leistung ist nicht viel Wert ohne eine vertrauensvolle Kundenbeziehung. Doch wie erreiche ich beim Kunden dieses Wohlgefühl, worauf kommt es an, um das Vertrauen der Kundschaft zu gewinnen? Um diese Fragen geht es am Montag, den 5. März 2018, im Kreishaus in Detmold. Dort referiert Frauke Reckord, Trainerin und Referentin mit langjähriger Erfahrung in der internationalen Spitzenhotellerie, zum Thema Kundenumgang und wie dieser gut gelingen kann. Im Mittelpunkt ihres Vortrags steht die eigene Wahrnehmung und Wirkung auf Kundinnen und Kunden. Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse des Kundenkreises spielen dabei eine entscheidende Rolle. Je präziser mein Wissen über die Bedürfnisse und Ziele meiner Kundschaft ist, desto besser kann ich ihr begegnen, um sie für mich zu gewinnen. Reckord gibt praktische Beispiele, wie Service-Champions agieren und wie sich Unternehmen mit einer überdurchschnittlich hohen Kundenbindung und Kundenzufriedenheit verhalten. Der Vortrag richtet sich an Existenzgründerinnen und Jungunternehmerinnen. Er wird vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Lippe, der Gleichstellungsstelle Lippe und FAIR Detmold angeboten.

Die Veranstaltung findet am Montag, den 5. März 2018 von 17 bis 19 Uhr im Kreishaus Detmold (Parlamentarischer Bereich, Raum 407) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Zahl der Teilnehmerinnen jedoch begrenzt. Daher wird um vorherige Anmeldung online unter www.frau-beruf-owl.de gebeten.