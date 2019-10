Kulturwinter 2019/20 – 28. September 2019 – 25 . April 2020

Bielefeld. Bei dem Gedanken an eine Brücke erscheint vor dem Auge das offensichtliche: Eine bauliche Konstruktion, die eine angenehme Überquerungsmöglichkeit von Hindernissen bietet. Wirft man jedoch einen Blick hinter die Fassade, dann ist eine Brücke auch als Verbindung zu sehen. So stellt das Motiv des Kulturwinters2019/20 ebenfalls eine Verbindung dar: Ein Überbrückungskabel dient als Retter in der Not und transportiert Kraft und Energie. Dieser Winter wird belebend, energiegeladen und steht ganz im Zeichen der Überbrückung, denn eine Brücke ist nicht nur eine Verbindung zwischen zwei Orten oder Objekten, sondern weitergehend ein Symbol der Zusammenkunft und Einheit von Ländern, Men – schen und Kulturen.

Eine musikalische Brücke bilden die Veranstaltungsreihen »Mittwochskonzert Musikkulturen «, »Kulturraum Nahost« , »Weltnacht im SO2« und die »Jüdischen Kultur-tage« . Am 16. Oktober eröffnen The Klezmer Tunes die Reihe »Mittwochskonzert Musikkulturen « im kleinen Saal der Rudolf – Oetker – Halle. Es folgt das Duo BELEM mit Welt – Kammermusik aus Belgien am 13. November und am 11. Dezember spielen Alma aus Österreich ein Weihnachtskonzert – ganz ohne Adventsmarktidylle und Christbaumklischees. Am 15. Januar gibt es mit Renaud Garcia – Fons & Claire Antonini Musik von Barock bis Orient zu hören, das Avîan Quartet feat. Cemîl Qocgîrî präsentieren kurdische Musik mit Tenbûr und klassischer Streichquartett – Besetzung am 12. Februar. Am 11. März bringen Vardan Hovanissian & Emre Gültekin ein musikalisches Beispiel der Verbundenheit zwischen Armenien und der Türkei auf die Bühne.

Im Veranstaltungssaal SO2 des Kulturamts sind mit der Gruppe Masaa am 11.November , dem Bielefelder Trio Azize Karakuzu, Muharrem Karakuzu & Erdem Beyazgül am 13. Dezember, Carmen Souza am 21. Januar und Tango Furioso am 28. Februar weitere musikalische Verbindungen zu erleben. Die ersten »Jüdischen Kulturtage« federführend organisiert von dem Initiativkreis »Jüdische Kulturtage in Bielefeld«, geben mit Konzerten und Lesungen einen Einblick in die jüdis che Kultur. Ein musikalisches Highlight des Winters ist sicherlich das Konzert mit Klaus Doldingers Passport am 15. Oktober in der Rudolf – Oetker – Halle. Die Legende des Jazz gibt, gemeinsam mit der Nordwestdeutschen Philharmonie, bekannte – etwa die Musik zu Wolfgang Petersens Film »Das Boot« und die Tatort – Melodie – und weniger bekannte Klassiker zum Besten.

Spannende Begegnungen unter einer Brücke ermöglicht der Veranstaltungsort Nr.z.P. seit vielen Jahren. Hier steht ein Jubiläum an: Das Kulturamt feiert zusammen mit der Initiative Bielefelder Subkultur e.V. am 2. Oktober die 50. Veranstaltung der gemeinsamen Reihe »Unterbrückung«. Berthold Seliger, Autor und Konzertagent, stellt sein neues Buch »Vom Imperiengeschäft – Eine Lecture – Show« vor, in dem er sich kritisch mit den Hintergründen des Konzertgeschäfts in der heutigen Zeit auseinandersetzt. Auch das »Film + MusikFest«, federführend organisiert von der Friedrich Wilhelm – Murnau Gesellschaft, feiert ein Jubiläum: Zum 30 – jährigen Bestehen zeigt es vom 25. Oktober bis zum 10. November »Große Zeiten« des Films auf der Leinwand in der Rudolf – Oetker – Halle und im Lichtwerk. Das Projekt »Malou & Dominique« der Mark Sieczkarek Company mit Malou Airaudo & Dominique Mercy (TänzerInnen des Pina Bausch – Ensembles) schlägt eine Brücke zwischen der realen und der virtuellen Welt. Über einen Zeitraum von sechs Monaten wurden die TänzerInnen begleitet und gefilmt. Es sind verschiedene Kurzfilme entstanden , die vom 5. Dezember bis zum 5. März am Bielefelder Hauptbahnhof kostenlos über einen QR – Code angeschaut werden können: Eine ›Eintrittskarte‹ in eine neue Welt – die virtuelle Dimension Kulturraum. In der »Kommunalen Galerie« ist, anlässlich des 40 – jährigen Bestehens der Hilfsorganisation Cap Anamour, die Ausstellung »Überleben« des Herforder Fotografen Jürgen Escher zu sehen. Sie dokumentiert ein wichtiges Thema, welches durch die Debatten um Seenotrettung und die Aufnahme von Asylsuchenden hoch aktuell ist.

Eröffnet wird die Ausstellung am 9. Oktober, am 20. November und 15. Januar gibt es eine Führung durch die Ausstellung mit Jürgen Escher. Vielfältig, leidenschaftlich und mit geballter Frauenpower gehen die »Bielefelder Songnächte« in eine neue Saison. Jungstötter eröffnet die Konzertreihe am 29. Oktober mit melancholischem Indie -Rock im Tor 6 Theaterhaus. Am 7. November besingt Ilgen – Nur die kleinen und großen Dramen des Lebens im Movie, Rayannah bringt am 19. November ihren besonderen Elektro – Soul- Sound auf die Bühne des Bunker Ulmenwalls. Klavier, aufwendige Instrumentierung und eine starke Stimme gibt es mit Charlotte Brandi am 31. Januar in der Süsterkirche zu hören, am 7. März füllt Lisa Morgenstern die Rudolf – Oetker – Halle mit weitläufigen Harmonien, atmosphärischer Elektronik und expressiver Klaviermusik.Informationen zum gesamten Programm gibt es in der kostenlosen Broschüre und im Internet unter: www.kulturamt-bielefeld.de. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren von kulturextra, die das Kulturwinter – Programm auch in diesem Jahr großzügig unterstützen.