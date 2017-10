Kulturwinter 2017/18 29. September 2017 – 28. April 2018

Kleine Geschenke und herzerwärmende Überraschungen

Bielefeld. Bezaubernd, begeisternd und bewegend: mit Musik, Theater, Lesungen, Film, Literatur und Bildender Kunst hält das Kulturamt Bielefeld ein bunt gefülltes Paket bereit – geschnürt mit grünem Geschenkband, an das sich, wie an einen roten Faden, altbewährte Klassiker und neue Überraschungen reihen. Kultur in vielen Farben, Formen und Facetten sorgt für überraschende und erwärmende Augenblicke in der kalten Jahreszeit.

Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Winter auf dem Kulturraum Nahost. In Konzerten und Lesungen trifft Tradition auf Moderne – stark, bunt, politisch und gesellschaftskritisch. Traditionelle Instrumente und Musikstile sind gleichermaßen vertreten wie die junge, zeitgenössische Pop- und Rockkultur. In »Spuren nach Syrien« liest der Autor Suleman Taufiq am 6. Oktober aus seinem Buch »Café Dunja. Ein Tag in Damaskus« und am 15. Dezember ist

Wihad Sulaiman mit ihrem Stück »Existence« zu Gast. Beide Lesungen im SO2 werden musikalisch begleitet und laden zu einem abschließenden Gespräch ein. Eine weitere musikalische Lesung, auf Deutsch und Arabisch, gibt es mit Geschichtenerzähler Jusuf Naoum am 3. Dezember im ehemaligen Handwerkerbildungszentrum. Filter Happier, eine junge Indie-Rock Band aus dem Libanon, spielen am 3. November im Bunker Ulmenwall. Am 1. Februar gastiert das Elektro-Soul-Duo Phototaxis aus Tel Aviv im Forum.

Verschiedene Musiktraditionen sind auch in der Reihe Mittwochskonzert Musikkulturen im Kleinen Saal der Rudolf-Oetker-Halle zu erleben. Am 18. Oktober eröffnen Mah-e Manouche die Reihe mit orientalischen Klängen, Toñi Fernández bringt am 15. November das Feuer und die Leidenschaft des Flamencos nach Bielefeld. Vorweihnachtlich besinnlich wird es am 13. Dezember mit dem Bläserensemble Federspiel und ihrem Programm »Von der langsamen Zeit«. Klänge des Nordens spielen Nordens Tone am 17. Januar und am 14. Februar sind die Young Scots aus Schottland zu hören. Nils Kercher & Ensemble beschließen die Reihe am 14. März mit »Traditionen Westafrikas in nordischen Weiten«. Mit »Reformhaus Lutter« gibt es am 8. Oktober eine besondere Veranstaltung anlässlich des ›Lutherjahres‹ in der Rudolf-Oetker-Halle. Hier unternimmt der bekannte Schauspieler, Sänger und Regisseur Dominique Horwitz einen Streifzug durch 500 Jahre Reformationsgeschichte. Begleitet wird er dabei von der Sopranistin Ilia Papandreou, dem WDR Rundfunkchor und dem WDR Funkhausorchester.

Die Bielefelder Songnächte zeigen in erstmals sechs Konzerten die Bandbreite der Singer-Songwriter-Landschaft. Haley Heynderickx aus den USA spielt am 29. Oktober im Bunker Ulmenwall, mit Hardpan kommen am 8. November vier Größen der internationalen Singer-Songwriter-Szene ins Tor 6 Theaterhaus. Andrea Schroeder sorgt am 23. November mit ihrer besonderen, dunklen Stimmfarbe für ein einzigartiges Konzerterlebnis in der Altstädter Nicolaikirche. Leidenschaft und Temperament bringt Charlie Cunningham am 7. Dezember auf die Bühne des Tor 6 Theaterhaus. Künstlerin Y’akoto aus Paris gastiert am 9. Februar in der Rudolf-Oetker-Halle und mit Lina Maly im Tor 6 Theaterhaus geht die Reihe mit ganz viel Gefühl zu Ende.

In zwei Ausstellungen zeigt die Kommunale Galerie unterschiedliche Facetten der Fotografie. In »Nonplusultra–Fotografien der Forschung« gibt Janosch Boerckel einen Einblick in die Labore der Natur- und Humanwissenschaften. Frank Wellenbrink stellt im Rahmen der Nachtansichten seine Arbeit »Kiosk in Bielefeld« aus. Die Stars von Morgen der Klassikszene spielen bei den Neuen Namen im Kleinen Saal der Rudolf-Oetker Halle: Die junge chinesische Pianistin Ran Jia, Mettis-Streichquartett aus Litauen, die belgisch-französische Cellistin Camille Thomas und die Brüder Lucas & Arthur Jussen am Klavier.

Eine zentrale Aufgabe des Kulturamts ist es, die unterschiedlichen Künstlerinnen, Künstler und Initiativen aus der freien Kulturszene Bielefelds zu unterstützen. Diese Partner präsentieren in den Reihen Weltnacht Festival, Klang und Poesie im Raum der Stille, Musik–Theater–Aktionen und bei den Fernsehkonzerten ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm. »Eine lange Nacht Musik« ist am 7. April in der Rudolf-Oetker-Halle zu erleben. Xu Fengxia, Willem Schulz, Jan Gerdes und weitere Experten der Neuen Musik spielen ein achtstündiges Programm in Solo-, Duo- und Ensemble-Formationen.

Den Genuss großer Orchester und musikalischer Klassiker ermöglicht das Film + Musikfest unter dem Motto »Das gewisse Etwas« in der Rudolf-Oetker-Halle und dem Lichtwerk. Ein Festival der besonderen Art gibt es auch im Nr. z.P.: das Bielefelder Musiklabel Kapitän Platte präsentiert hier an einem Abend eigene und befreundeten Bands. Weitere Konzerte in dieser Bielefelder Kult Location gibt es zudem in der Reihe Unterbrückung und am Sonntag Zwischen Torte und Tatort.

Informationen zum gesamten Programm gibt es in der kostenlosen Broschüre und auf der Internetseite www.kulturamt-bielefeld.de.

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren des Kulturamts, die das Kulturwinter-Programm auch in diesem Jahr tatkräftig unterstützen.

Zahlen und Fakten

Beginn: 29. September 2017

Ende: 28. April 2018

Anzahl Veranstaltungen: 107

Anzahl Veranstaltungsorte: 25

capella hospitalis, Rudolf-Oetker-Halle, Lichtwerk, Stadtbibliothek am Neumarkt, Tor 6 Theaterhaus, Nr. z. P., Kulturamt SO2, Freizeitzentrum Stieghorst, Erdgeschoss altes Rathaus, Studio Kanal 21, Bunker Ulmenwall, Kommunale Galerie, Forum, Kulturpunkt Paulusstraße, Hechelei, Trotz-Alledem-Theater, Café Welthaus, Zweischlingen, Altstädter Nicolaikirche, Ehem. Handwerkerbildungszentrum, Skala, Astoria, Nelson-Mandela-Platz, AlarmTheater, Kunsthalle,

Movie Kooperationen: 29

AlarmTheater e.V., Klang!Festival e.V., Kanal 21, Trotz-Alledem-Theater e.V., capella hospitalis e.V., Initiative Bielefelder Subkultur e.V., Stadtbibliothek Bielefeld, NewTone, Popsecret.Agenten, WDR 3, WDR Köln, WDR Bielefeld, Bunker Ulmenwall e.V., Friedrich Wilhelm Murnau-Gesellschaft e.V., Kapitän Platte, Welthaus Bielefeld e.V., Forum für Kreativität und Kommunikation e.V., Theaterlabor Bielefeld, Cooperativa Neue Musik e.V., Forum Bielefeld e.V., sch.a.l.k.i.n, Konzertbüro Schoneberg, Bielefelder Puppenspiele Dagmar Selje, Bielefeld Marketing GmbH, Kultur- und Kommunikationszentrum Sieker (KuKS), Freizeitzentrum Stieghorst, Goethe Institut, Kabarettgemeinschaft Bielefeld e.V., ›Klangkosmos.Weltmusik in NRW‹

Sponsoren: »kulturextra«

BGW, Carolinen, Sparkasse Bielefeld, Stadtwerke Bielefeld GmbH, Böllhoff, dm, Radeberger

Projektsponsoren/Medienpartner:

Radio Bielefeld, BITel, Arcadia Hotel, WDR 3

Förderer: Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, NRW KULTURsekretariat Wuppertal, Bielefeld integriert

Auflage Programmhefte: 12.000 Stück

Infos: Kulturamt

Tel. 05 21 / 51 – 8537

E-mail: kulturamt@bielefeld.de

www.bielefeld.de

www.kulturamt-bielefeld.de

www.songnaechte.de

Tourist-Information: Tel. 05 21 / 51 – 6999

Bild: ©Kulturamt Bielefeld

