Kultursommer Bielefeld 2018

Perspektivwechsel!

Bielefeld. „Um klar zu sehen reicht oft ein Wechsel der Blickrichtung“, das wusste schon der Schriftsteller Antoine de Saint – Exupéry. Vieles lässt sich von mehreren Seiten betrachten und häufig öffnet ein Blickwechsel ganz neue Perspektiven. So auch die Kultur – sie erweitert den Horizont, macht offen für Neues und fördert die Kreativität. Mit einem facettenreichen Programm aus Musik, Tanz, Theater, Bildender Kunst und Literatur ermöglicht der Kultursommer 2018 neue Sichtweisen.

Ein Federball, aus einer neuen Blickrichtung fotografiert plötzlich gar nicht mehr als solcher erkennbar, erinnert an sonnige Sommertage, gemeinsames Lachen und entspanntes Zusammensein. Diese Emotionen rufen auch die zahlreichen, überwiegend kostenlosen, Open-Air – Veranstaltungen des Kulturamts hervor. Das »Bielefelder Sommertheater« zeigt an drei Terminen auf dem Klosterplatz die unterschiedlichen Bereiche des Straßentheaters. Am 11. August bringen das Theater Strahl aus Berlin und die Kompanie IYASA aus Simbabwe mit ihrer Produktion »Black and White ain`t no colours« spielerisch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschiedener Kulturen auf die Bühne. Einen Zirkus unter freiem Himmel können Sie am 17. August mit Les P`tits Bras aus Frankreich besuchen. Zum ersten Mal ist auch ein Bielefelder Theater mit dabei, das AlarmTheater entwickelt anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums die Straßentheaterproduktion »Schutzschilde« für den Klosterplatz.

»Streetlife«, das Kulturprogramm zum Leinewebermarkt, zeigt am 30. und 31. Mai die Vielfalt des Straßentheaters auf dem Bunnemannplatz. Zudem spielen Von Weiden und das Kozma Orkestar, zwei bekannte Bielefelder Bands, am Mittwochabend ein Doppelkonzert. Das Traktor kestar aus der Schweiz beschließt das Programm am Donnerstagabend mit ungewöhnlichen Balkansounds. Kultur ermöglicht Wandel! Das verdeutlicht das Kulturamt mit der Reihe »Kulturraum Nahost«. Konzerte und Lesungen mit Künstlerinnen aus dem Nahen Osten zeigen diese oft nur als Krisenherd wahrgenommene Region ebenfalls aus einer anderen Perspektive. Traditionelle Instrumente und Musikstile sind gleichermaßen vertreten wie die junge, zeitgenössische Pop- und Rockkultur. Am 3. Mai stellt der im Iran geborene Imaani Brown sein autobiografisches Buch» Hallo Deutschland – Auf der Suche nach Heimat« im Bunker Ulmenwall vor. Ein weiteres Beispiel ist das interkulturelle »Festival im Vogelviertel «. Neben erstklassigen Konzerten der Gruppen Hamam Abbiad und Refugees for Refugees stehen hier die Begegnung und das gemeinsame Miteinander aller Menschen im Fokus. Eine Offene Bühne, angeleitet von Musikern des Bunker Ulmenwall, bietet zudem Raum für gemeinsames Musizieren und Im provisieren der Festivalbesucher. Musik unter freiem Himmel gibt es bei zahlreichen Konzerten zu erleben – das ist Sommer pur! Die Reihe »Jazz im Waldhof« macht den Garten des Bielefelder Kunstvereins an drei Abenden zum Treffpunkt für alle Jazz-Begeisterten. Mit den israelischen Künstlern Adam Ben Ezra (23. Juni) und Shalosh (7. Juli) gibt es in zwei Konzerten die unterschiedlichen Facetten junger Jazzmusik zu hören. Am 8. September sorgen Yellow Bird mit Frauenpower und Experimentierfreude für ein besonderes Klangerlebnis. Auch das Bauernhausmuseum wird an drei Sonntagen wieder zur »Ohrenweide «.

An Erminig bringen am 17. Juni (Tanz-)Lieder und Balladen aus der Bretagne nach Bielefeld. Keltische Klänge in Verbindung mit orientalischen Melodien und Balkan-Rhythmen gibt es am 1. Juli mit Duo Cassard zu erleben und Trias repräsentieren am 5. August die junge dänische Folkszene. Mittwochs auf der Burg« wird es wieder musikalisch über den Dächern Bielefelds. Die Multiinstrumentalisten von the Angelcy spielen am 6. Juni einen einzigartigen Sound aus Blues, Folk, Indie und Klezmer. Am 4. Juli gibt es mit Erin Keine echte Singer Songwriter Entdeckung zu bestaunen. Postcards aus dem Libanon beschließen die Reihe am 8. August mit originellem Indie-Folk-Pop.

Die beliebten »Sonnenaufgangskonzerte« finden ebenfalls wieder statt. Die Termine werden in Kürze auf der Internetseite des Kulturamts bekannt gegeben. Der Kesselbrink, oft als ›Unort‹ in der Kritik, ist in diesem Sommer Schauplatz für zahlreiche Konzerte, Theateraufführungen und weitere Aktionen. Am 29. Juni zeigt das Theaterbor ein »Sommerliches Spektakel«. Das Welthaus Bielefeld und der Verein Auftakt zeigen in einer Vielzahl von Konzerten unterschiedliche Musikstile. Alle Graffitti-Fans kommen vom 17. bis 19. August bei dem Projekt » Ein Kezzle Buntez« voll auf ihre Kosten. Leicht, spielerisch und sportlich wird es in den ersten zwei Wochen der Sommerferien beim »Tanzfestival Bielefeld«. Der »Wackelpeter« hält am 26. August wieder ein vielfältiges, kreatives Programm für die ganze Familie bereit.

Eine zentrale Aufgabe des Kulturamts ist es, die unterschiedlichen Kulturschaffenden und Initiativen aus der freien Szene Bielefelds zu unterstützen. In den Reihen »Unterbrückung«, »Weltnacht«, »Klang und Poesie im Raum der Stille«, »Musik-Theater-Aktionen« und bei den »Fernsehkonzerten« gibt es ebenfalls ein breites Angebot kultureller Veranstaltungen.

Informationen zum gesamten Programm gibt es in der kostenlosen Broschüre und unter www.kulturamt-bielefeld.de.