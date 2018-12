Kultursekretariat NRW Gütersloh bald unter neuer Führung

Ständige Konferenz bestätigt Antje Nöhren als Nachfolgerin von Claudia Schwidrik-Grebe

Gütersloh. Jetzt ist es offiziell: Antje Nöhren wird ab dem 1. Januar 2019 das Amt der Geschäftsführerin beim Kultursekretariat NRW Gütersloh übernehmen. Das hat in der vergangenen Woche die Ständige Konferenz, das Entscheidungsgremium der 75 Mitgliedsstädte, bestätigt. Die 36-Jährige tritt damit die Nachfolge von Claudia Schwidrik-Grebe an, die die Einrichtung Ende des Jahres auf eigenen Wunsch Richtung Marl verlassen wird.

„Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben“, erklärte Antje Nöhren nach der Sitzung. Zuvor hatte sie sich bereits im Auswahlverfahren durchgesetzt, war vom Rat der Stadt Gütersloh sowie vom Hauptausschuss des Kultursekretariats gewählt worden. Der letzte Schritt war nun die Bestätigung durch die Ständige Konferenz. Ihre neuen Aufgaben, das sind ab dem 1. Januar 2019 unter anderem die Geschäftsstellenleitung, die Netzwerkarbeit und die Außenvertretung für das Kultursekretariat NRW Gütersloh. Der Zusammenschluss von derzeit 75 Mitgliedsstädten setzt sich für Kreativität, Vielseitigkeit und künstlerische Qualität in ganz Nordrhein-Westfalen ein. Zusammen mit seinen Mitgliedsstädten organisiert das Sekretariat kulturelle Projekte, die es mit Landesmitteln fördert. Zu den Aufgaben gehören daher insbesondere die fachliche Qualitätssicherung bestehender sowie die Entwicklung neuer Förderprojekte in Verbindung mit Landesvorgaben und den Interessen der Mitgliedsstädte.

„Wir sind glücklich, mit Antje Nöhren fachlich sowie persönlich eine sehr geeignete Nachfolge gefunden zu haben“, sagt Andreas Kimpel, Vorsitzender des Kultursekretariats NRW Gütersloh und Beigeordneter der Sitzstadt Gütersloh. Antje Nöhren ist studierte Kunsthistorikerin und hat lange im Marta Herford gearbeitet. Seit 2012 leitet sie das Kulturbüro der OstWestfalenLippe GmbH. Sieben Jahre ist sie bereits in der Kulturpolitik tätig. Und ab Beginn des nächsten Jahres für das Kultursekretariat NRW Gütersloh. „Wir treffen uns regelmäßig und führen gute Arbeitsgespräche, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten“, sagt Claudia Schwidrik-Grebe. Die aktuelle Geschäftsführerin tritt am 1. Januar 2019 ihre Stelle als Sozialdezernentin in Marl an und kehrt damit in ihre Heimat zurück.