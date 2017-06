Kulturrucksack NRW 2017 in Detmold

Detmold. In den Sommerferien 2017 bietet das KulturTeam der Stadt Detmold nun zum fünften Mal kostenlose Workshops für Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren an. In den beiden Ferienwochen vom 17. bis 20. Juli und vom 24. bis 27. Juli 2017 können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz praktisch ihre Kreativität erweitern oder sich sportlich auspowern.

Im Chalk-Art-Kreidekunst-Workshop geht es darum, Figuren zu entwickeln und diese anschließend als Kreidebilder auf die Straße oder an Wände zu zeichnen. Der Kostümbau-Workshop lässt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit experimentellen Materialien Kostüme zum Thema „Monster-Mania“ bauen.

Im zweiten Teil des Workshops wird mit diesen Kostümen dann ein Kurzfilm gedreht. Beim Parkour-Workshop können Grenzen überwunden werden und gleichzeitig alle Grundtechniken erlernt werden. Der Fotografie-Workshop zeigt den Kindern und Jugendlichen, dass es keine teure Kamera braucht, um gute Fotos zu knipsen. Einblicke in die Welt des Theaters gibt der Theater- und Impro-Workshop. Hier kann man einfach mal drauf los spielen und in andere Rollen schlüpfen. Coole Moves und Basics können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Hiphop-Workshop der französischen Gruppe Dyptik erlangen. Die Kinder-Weltmusikgruppe Karibuni macht mit Musik, Gesang und Tanz aus fremden Kulturen neugierig auf andere Teile der Welt. Jeweils am letzten Workshoptag werden den Eltern die Ergebnisse der Woche präsentiert.

Weitere Informationen auf www.detmold.de und www.kulturrucksack.nrw.de

Anmeldung & Veranstalter: Stadt Detmold/KulturTeam, Charles-Lindbergh-Ring 10, 32756 Detmold, Telefon 05231-977924 kulturrucksack@detmold.de