Kulturprogramm im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte

15. Oktober 2017, 15 Uhr

Detmold. Herzliche Einladung zur Filmvorführung „Nachtigall, o Nachtigall“ – Eine theatralische Videokomposition über Flucht und Vertreibung (Buch und Regie von Boris Schwarzmann)

Das interaktive Schauspiel „Nachtigall, o Nachtigall“ ist Theaterstück, musikalische Videokomposition und enger Dialog mit dem Zielpublikum zugleich. Es setzt sich mit dem Thema „Flucht und Vertreibung“ am Beispiel der Deportation der Wolgadeutschen aus ihrem Siedlungsgebiet in der UDSSR auseinander und bietet interessante Episoden der russlanddeutschen Geschichte. Die theatralische Handlung geht hierbei fließend in aussagekräftige Videosequenzen über und mündet in einer interaktiven Diskussion zwischen Schauspielern und Publikum.

Um 15 Uhr wird eine öffentliche Führung durch die Dauerausstellung angeboten (im Eintrittspreis enthalten), um 16 Uhr das interaktive Schauspiel gezeigt.