Kulturland-Regal liegt im Trend

Arbeitstreffen der REWE-Kulturland-Kooperation mit regionalen Lieferanten

Kreis Höxter. 13 Märkte, 14 regionale Lieferanten und eine deutlich gesteigerte Wertschätzung der „Echten Originale“ bei den Kunden – so stellt sich das Kulturland-Regal bei der Rewe 2016 dar. Das jährliche Arbeitstreffen der Kooperation zwischen Rewe und Produzenten der Regionalmarke Kulturland fand nun in der Parkscheune am Weidenpalais in Rheder statt. Für das kommende Jahr wurden dabei Aktionen rund um die regionalen Produkte geplant.

Obstbrände und Honig aus Bellersen, Käse aus Nieheim, Fleischwaren aus Vörden, Rolfzen oder Borgentreich, Bier aus Warburg und Rheder – Regionale Produkte sind voll im Trend und ein wichtiges Differenzierungsmerkmal im hart umkämpften Lebensmitteleinzelhandel. Die 13 Märkte des Nahversorgers Rewe im Kreis Höxter setzen dabei auf die Produzenten der Regionalmarke Kulturland. Seit sechs Jahren gibt es das sogenannte Kulturland Regal, das regionale Produkte aus dem Kreis Höxter in den Märkten der selbständigen Kaufleute gebündelt präsentiert und besonders hervorhebt. „Als wir vor einigen Jahren mit dem Kulturland-Regal in den ersten Märkten angefangen haben, war das Thema Regionalität eine kleine Nische. Mittlerweile ist es ein gesellschaftlicher Megatrend geworden!“ skizziert Ulrich Mönikes, Bezirksleiter für die REWE im Kreis Höxter den Wandel. Im Kreis Höxter ist man früh mit der Vermarktung regionaler Produkte gestartet und hat deutschlandweit eine Vorreiterrolle.

Neue Lieferanten, neue Aktionen

Neu in den regionalen Regalen und Truhen sind seit diesem Jahr die Produkte des Kartoffel und Zwiebel Betriebes Rose-Dunschen aus Warburg-Daseburg, die Säfte der Mosterei Peters aus Willebadessen und das Bauernhofeis vom Hof Leifeld aus Ikenhausen. Mit ihren Produkten ergänzen sie ab sofort die regionale Produktpalette.

Trotz der Beliebtheit regionaler Produkte sind immer neue Anreize für die Kundschaft erforderlich. Auf dem Arbeitstreffen wurden Ideen für das nächste Jahr vorgestellt und diskutiert. Von Kombiangeboten verschiedener Produkte über saisonale Aktionen und Verkostungen im Markt reicht die Liste. Auch Produktinnovationen und neue Lieferanten sind Thema. Die Regionalmarke begleitet die Kooperation mit weiteren Aktionen. „Wir konzipieren derzeit z.B. eine Rezeptsammlung mit regionalen Produkten, den Genusstagen und einer Geschenkkarte“ erläutert Heiko Böddeker, Referent für die Regionalmarke bei der Gesellschaft für

Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter die Ideen für 2017. Das Arbeitstreffen endete mit einer Führung durch die Brauerei Rheder.

BU: Kooperationstreffen regionale Produzenten und Rewe. vlnr. Freiherr Ferdinand von Spiegel (Schlossbrauerei Rheder), Ulrich Mönikes (Bezirksmanager Rewe) Dirk Peters (Mosterei Peters), Thomas Menne (Käserei Menne) Heiko Böddeker (GfW Höxter)

Foto: GfW Höxter