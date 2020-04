KulturFaktor live mit „Sazerac“ Max Oestersötebier

Gütersloh. „KulturFaktor live“: Unter diesem Titel hat der städtische Fachbereich Kultur eine neue Reihe ins Leben gerufen, die heimischen Solo-Künstlern aus jedem kulturellen Bereich eine digitale Bühne bietet. Immer dienstags und donnerstags von 18.30 bis 19 Uhr wird aus dem Studio der Film- und Medienproduktion Filmfaktor in Gütersloh 30 Minuten lang im Livestream gesendet.

Den Anfang macht am morgigen Dienstag, 28. April, Max Oestersötebier, Gitarrist und Sänger der international tourenden Gütersloher Band THE SAZERAC SWINGERS, Initiator der Jazzreihe „Sazerac Lobby“ im Parkhotel Gütersloh und Co-Veranstalter des „Sazerac Fests“ in der Klosterpforte in Marienfeld. Er spielt Songs aus Gütersloh und New Orleans, gibt Einblicke in seine Kompositionswerkstatt und erfüllt Songwünsche während der Live-Sendung. Alles zu sehen unter www.kulturfaktor.com, unter www.kulturportal-guetersloh.de und auf der Facebook-Seite von Filmfaktor.