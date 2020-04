KulturFaktor live am 30.4.: Kunst in Acryl mit Franziska Jäger

Künstlerin malt im Livestream

Gütersloh. Die gebürtige Gütersloherin Franziska Jäger fertigt düster wirkende Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken an. Die Bilder der Künstlerin, die einen Masterabschluss in Kunst und Kommunikation innehat, spielen mit der Erkennbarkeit der Form, sodass manchmal erst beim zweiten Blick das Figürliche zum Vorschein tritt. Am Donnerstag, 30.4., in der Zeit von 18:30 bis 19 Uhr, steht Franziska Jäger in der zweiten Ausgabe der vom städtischen Fachbereich Kultur initiierten Reihe „Kulturfaktor live“ im Mittelpunkt und wird live malen und einige ihrer Werke vorstellen.

Zu sehen ist die Sendung im Livestream unter www.kulturfaktor.com, unter www.kulturportal-guetersloh.de und auf der Facebook-Seite von Filmfaktor.