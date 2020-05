KulturFaktor live am 14.5.: Birgit Peterschröder zeichnet „Corona-Porträts“

Gütersloh. Die Illustratorin Birgit Peterschröder lebt und arbeitet in Rietberg und liebt ihre Heimat im Kreis Gütersloh so sehr, dass sie 2018 in Eigenregie ein Buch über Rietberg herausgab. Überregional bekannt wurde sie mit ihrer Aktion „100 Portraits a week“, in deren Rahmen sie Rietberger zu sich nach Hause einlud, um Porträts zu zeichnen.

Auch im Livestream am Donnerstag, 14.5., in der Zeit von 18:30 bis 19 Uhr in der vom städtischen Fachbereich Kultur initiierten Reihe „KulturFaktor live“ wird Birgit Peterschröder Menschen zeichnen – Menschen mit Atemschutzmaske. Peterschröder zu ihrer geplanten Live-Aktion: „In der Corona-Zeit hatte ich den meisten Kontakt zu anderen Menschen außerhalb meiner Familie über Onlineplattformen. Es ist schön, die Menschen zu sehen, und vermittelt das Gefühl, ihnen nah zu sein. Mit den Masken wirkt es noch isolierter für mich, da ich nur noch die Augen sehen kann. Natürlich benötigen wir sie online nicht, aber der Rechner und die Masken bedeuten für mich eine gewisse Isolation und Distanz, die ich zeigen und zeichnen möchte.“

Zu sehen ist die Sendung im Livestream unter www.kulturfaktor.com, unter www.kulturportal-guetersloh.de und auf der Facebook-Seite von Filmfaktor.

In der Reihe „KulturFaktor live“ gibt es jeden Dienstag Musik und jeden Donnerstag Beiträge aus Kunst, Theater, Tanz oder anderen Kultursparten. Kulturakteure aller Branchen aus dem Kreis Gütersloh, die in der aktuellen veranstaltungsfreien Zeit die Gelegenheit einer „digitalen Bühne“ nutzen möchten, können sich unter folgender E-Mail-Adresse beim Fachbereich Kultur melden: LnJcklgtrslhd.