Kulturbörse im Fachforum

Bielefeld. Am Donnerstag, 22. Februar, lädt die Stadt Bielefeld in Kooperation mit der Arbeitsstelle „Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW“ zu einem Kulturfachforum in der Ravensberger Spinnerei (Ravensberger Park 1) ein. Bei der Veranstaltung von 12.30 bis 15.30 Uhr im Murnausaal geht es um „Methoden Kultureller Bildung – inklusiv, interkulturell, partizipativ“.

Anschließend folgt von 15.30 bis 18 Uhr im Großen Saal die vierte Kulturbörse unter dem Titel „Von hier aus! Impulse für kulturelle Bildung“. Sie informiert an rund 30 Ständen über Angebote, Projekte und Programme zur kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen. Kulturakteure, Kultureinrichtungen, Schulen, Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit und Kindertageseinrichtungen stellen ihre Arbeit vor und bieten die Möglichkeit, untereinander ins Gespräch zu kommen und sich zu vernetzen.

Kulturbörse und Fachforum richten sich an alle interessierten Bielefelder, besonders aber an Kulturengagierte in Kindertageseinrichtungen, Schulen, Jugendverbänden und Kultureinrichtungen. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen sind im Internet unter www.kulturamt-bielefeld.de/kulturboerse-kulturelle-bildung/ zu finden.