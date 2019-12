Kulturbeutel packen und verschenken

Tickets, Specials und Gutscheine für Kultur-Erlebnisse in Bielefeld und Region

Bielefeld. Die Weihnachtszeit ist die Zeit des Schenkens. Wer seinen Lieben eine ganz besondere Freude bereiten möchte, verschenkt Bielefelder Kultur-Erlebnisse ganz besonders verpackt: im Bielefelder Kulturbeutel! Den Beutel im BIE-Design aus Bio-Baumwolle gibt es jetzt beim Kauf eines Kultur-Specials, Kultur-Tickets oder eines Kultur-Gutscheins in der Bielefelder Tourist-Information kostenlos dazu.

Vom Symphoniekonzert in der Rudolf-Oetker und Ballett in der Stadthalle über Kleinkunst im Zweischlingen und Post-Punk im Forum bis zu Filmkunst im Lichtwerk oder einem Nachmittag im Bielefelder Kunstverein. „Die Auswahl an kulturellen Highlights in Bielefeld ist einfach riesig. Deshalb lässt sich der Bielefelder Kulturbeutel passend für alle Interessen packen und verschenken. Auch die Höhe des Gesamtwerts des Beutelinhalts ist flexibel“, sagt Marianne Weiß, verantwortlich für Kulturmarketing bei Bielefeld Marketing GmbH.

Ziel der Aktion sei, die kulturelle Bandbreite in den Fokus zu stellen und Anlässe für Kultur-Besuche zu bieten. Neben Kultur-Tickets für Veranstaltungsorte wie Stadttheater oder Lokschuppen und Veranstaltungs-Highlights wie Bielefelder Nachtansichten oder Campus Festival sind auch weitere „Specials“ als Gutscheine erhältlich. Das Historische Museum bietet beispielsweise eine theatrale Führung zur damaligen Arbeit in der Ravensberger Spinnerei an. In den Programmkinos Kamera und Lichtwerk umfasst ein Gutschein einen Kinobesuch zu zweit mit etwas zum Knabbern. Der Kunstverein Bielefeld bietet Gutscheine für sechs Monate freien Eintritt. Die Literarische Gesellschaft organisiert Autoren-Lesungen an verschiedenen Orten. Außerdem sind dabei: die Kunsthalle Bielefeld, das Kunstforum Hermann Stenner, das Naturkunde-Museum und das Bielefelder Kulturamt. Die Special-Gutscheine können in der Tourist-Information gekauft und vor Ort eingelöst werden.

Und so geht’s: Kultur-Erlebnisse in der Bielefelder Tourist-Information im Neuen Rathaus (Niederwall 23) mit persönlicher Beratung aussuchen, in den geschenkten Kulturbeutel packen und unterm Weihnachtsbaum für viel Freude sorgen. Die Tourist-Information ist montags bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Telefon 0521 516999, Email an touristinfo@bielefeld-marketing.de.

Alle Infos: www.bielefeld.jetzt/kulturbeutel