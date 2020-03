Kulturausschuss und Sprechtage in Minden abgesagt

Minden. Die Sitzung des Ausschusses für Kultur und Freizeit am Mittwoch, 18. März 2020, wird abgesagt. Die für den 20. April vorgesehene Sitzung des Ausschusses findet ebenfalls nicht statt. Die nächste ordentliche Sitzung ist für den 22. Juni vorgesehen.

Sprechtage Deutsche Rentenversicherung ebenfalls abgesagt

Des Weiteren wird die Deutsche Rentenversicherung bis auf Weiteres keine Sprechtage in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung Minden mehr durchführen. Der Termin am 19. März und auch die nachfolgenden Termine in werden daher bis auf weiteres ersatzlos abgesagt.