Kultur und Klassik an der Ostseeküste

Ostseeküste Mecklenburg. Lauschen, Schauen, Staunen: Wer im Sommer 2018 an die Ostseeküste Mecklenburg reist, kann sich auf ein erstklassiges Kulturprogramm freuen. Abseits von Strand und Meer laden Besitzer von Gutshäusern zu historischen Rundgängen ein, zeigen weltberühmte Musiker ihr virtuoses Können und warten faszinierende Schauspiele mit bekannten Künstlern an außergewöhnlichen Orten. „Historische Bäderorte, alte Gemäuer und faszinierendes Hanseflair ziehen seit jeher Künstler wie Urlauber in ihren Bann. Das Ergebnis ist ein bunter Veranstaltungskalender mit jeder Menge Klasse und Abwechslung“, sagt Anett Bierholz, Geschäftsführerin des Verbandes Mecklenburgischer Ostseebäder e. V. Im Folgenden eine Auswahl an kulturellen Höhepunkten an der Ostseeküste:



Künstlerische Landpartie: „Kunst Offen“ lockt mit offenen Ateliers

Seit 20 Jahren lädt die Veranstaltung „Kunst Offen“ Besucher in Ateliers, Werkstätten und Künstlerstuben der Region ein. Auch am Pfingstwochenende 2018 (zwischen dem 19. und 21. Mai) öffnen rund 800 Künstler in ganz Mecklenburg-Vorpommern, darunter viele an der mecklenburgischen Ostseeküste, ihre Räumlichkeiten und geben Einblicke in die kreative Arbeit. Das Angebot der dargestellten Künste reicht von Malerei über Fotografie und textilen Werken bis zu Keramikkunst und selbst hergestelltem Schmuck. Unterstützt werden die vielen Künstler von Galeristen, Kulturämtern, Kunstvereinen und Stiftungen. (www.ostseeferien.de/kunst-offen)

Festspiele Mecklenburg-Vorpommern laden zum Festspielsommer

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern eröffnen am 15. Juni den Festspielsommer 2018. An faszinierenden Orten wie der Parkanlage des Schlosses Bothmer, in Niendorf auf der Insel Poel, der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar oder im Bad Doberaner Münster erleben Musikinteressierte große Namen wie die bekannte Violinistin Julia Fischer, den vielfach ausgezeichneten Trompeter Tamás Pálfalvi aus Ungarn oder das Preisträgerensemble amarcord. Der Festspielsommer endet am 16. September 2018. (www.festspiele-mv.de)



Mittsommer-Remise: Die lange Nacht der nordischen Guts- und Herrenhäuser

Zum bereits elften Mal in Folge warten während der Mittsommer-Remise am 23. und 24. Juni 2018 klassische Klänge vor imposanten Schlosskulissen, Spaziergänge durch malerische Parkanlagen und interessante Gespräche mit echten Gutshausbesitzern. Die lange Nacht der nordischen Guts- und Herrenhäuser findet an historischen Orten an der Mecklenburgischen Ostseeküste sowie in der Mecklenburgischen Seenplatte, der Sternberger Seenlandschaft und dem Mecklenburger Parkland statt. Teilnehmende Häuser sind unter anderem das Schloss Bothmer im Klützer Winkel, das Künstlerhaus Schloss Plüschow sowie das Schloss Tressow nahe Wismar. (www.mittsommer-remise.de)



Prächtige Spektakel in St. Georgen: Klassikertage in Wismar

Inmitten der Backsteingemäuer der St.-Georgen-Kirche in der Hansestadt Wismar sorgen zwischen dem 2. und 11. August 2018 wieder Aufführungen des Klassikers „Jedermann“ für großen Applaus. In der Hauptrolle des Stückes ist der Schauspieler und einstige Störtebeker-Held Sascha Gluth zu sehen, der unter der Regie von Holger Mahlich in die Hauptrolle schlüpft. Bereits einen Monat zuvor, vom 5. bis 28. Juli 2018 lockt die Neuinszenierung „Der Drache“ in das Wismarer Wahrzeichen, das mit einer famosen Raum- und Klangwirkung einzigartige Schauspielmomente verspricht. (www.klassikertage-wismar.de)



Musikfestival „Ostsee Klassik“ verzaubert Boltenhagen

Nach einer gelungenen Premiere im vergangenen Jahr lockt das Musikfestival „Ostsee Klassik“ vom 24. bis 26. August 2018 erneut Liebhaber klassischer Klänge nach Boltenhagen. Weltweit angesehene Musiker der Berliner Camerata laufen an den drei Veranstaltungstagen zu Hochform auf und verzaubern mit echter Kammermusik. Das Besondere: Die Konzerte der Berliner Virtuosen finden in Boltenhagen nicht in einer großen Konzerthalle statt, sondern im kleinen Festsaal. Dies ermöglicht Besuchern eine ganz besondere Nähe zu den Künstlern und garantiert ein einmaliges Musikerlebnis. (www.boltenhagen.de)



Einen ausführlichen Veranstaltungskalender sowie weitere Informationen und Tipps gibt es unter www.ostseeferien.de/kultursommer.