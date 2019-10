Kultur im Kloster – Klostersaal Lügde

Eine Zusammenarbeit von KulturBüro-OWL und der Kolpingsfamilie Lügde

Lügde. In dieser Saison beginnt die KULTUR IM KLOSTER in Lügde am 19. Oktober 2019 mit FLASCHMOB. Und das gehört sehr wohl so geschrieben, denn bei den Jungs von GlasBlasSing stehen Flaschen im Vordergrund. Mit dem Blick für das Besondere im Alltäglichen verwandeln sie den Getränkemarkt zum Konzertsaal, wird die Pulle zur magischen Klangschatulle, mit der sich so einige dahinhinwelkende Melodien leichthändig generalüberholen lassen.

Immer nach dem Motto: Bitte ein Hit! Am 16. November 2019 schießt Impro-Comedy-Gott Sascha Korf „Aus der Hüfte, fertig, los!“ Stets charmant und immer unvorhersehbar macht Sascha jeden Saal zur Bühne und nimmt die Zuschauer tatsächlich an die Hand, um sie in seine Welten zu entführen. Nach dem Motto „alles ist möglich“ zaubert Sascha Korf aus jedem Abend ein neues Ereignis.

Erwin Grosche ist ein Clown, ein Philosoph und ein perfekter Reiseführer durchs wilde Absurdistan. Am 14. Dezember 2019 spielt er sein neues Programm „Wie aus heiterem Himmel – Gedankenblitze und poetische Niederschläge“. Am Jahresanfang kann man mit Michael Feindler eine großartige Neuentdeckung machen. Er kommt am 25. Januar 2020 zur KULTUR IM KLOSTER. Die Sprache ist seine Waffe, die Gesellschaft der Schleifstein, an dem er sie schärft. Reime und Rhythmen sind dabei kein Selbstzweck, sondern bilden den Teppich, auf dem man über alles stolpert, was darunter gekehrt wurde. Sven Kemmler hält am 15. Februar 2020 eine kabarettistische und zugleich die komischste, ungewöhnlichste und sinnvollste „Englischstunde“ unserer Zeit im Klostersaal ab, denn er ist der unübertroffene Außenminister des Kabaretts und Meister der internationalen Pointe.

Bruno „Günna“ Knust, Kabarettist und ehemaliger Stadionsprecher von Borussia Dortmund gibt am 28. März 2020 „Volle Breitseite“. Er erhebt seine markant knarzige Stimme gegen den stetig zunehmenden Trend zum Couch-Potatoe und ermutigt zu aktivem Leben. Sarah Bosetti hat eine Superkraft und bringt sie am 25. April in Lügde zum Einsatz: Sie kann Hass in Liebe verwandeln! Während sich ganz Deutschland fragt, was wir gegen die Wut und Feindseligkeit in unserer Gesellschaft tun können, versammelt sie die schönsten Hasskommentare, die sie bekommt, und macht aus ihnen lustige Liebeslyrik und witzige Geschichten. Den Schlussstrich unter diese Saison der KULTUR IM KLOSTER ziehen am 30. Mai 2020 Funke & Rüther. Im kabarettistischen Jahresrückblick STORNO pflügt dieses Duo alljährlich eine Schneise bester Unterhaltung durch die Republik, hier präsentieren die beiden ihre Highlights aus 30 Jahren kabarettistischer Zusammenarbeit.

Karten, am besten gleich das günstige Abo, kann man sich an allen bekannten VVK-Stellen sichern, Informationen unter www.kulturimkloster.de