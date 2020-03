Kult-Musical „Der kleine Horrorladen“ am 26.03.2020

Von der Liebe und blutrünstigen Pflanzen Das Landestheater Detmold zeigt im Theater im Park das skurrile Kult-Musical „Der kleine Horrorladen“ im Motown-Sound.

Bad Oeynhausen. Eine Liebe, die nicht erwidert wird und erst durch eine blutrünstige Pflanze in Fahrt kommt – das klingt nicht nur skurril, es ist auch Teil der Handlung von „Der kleine Horrorladen“. Am 26. März zeigt das Landestheater Detmold um 19:30 Uhr im Theater im Park das Kult-Musical nach dem gleichnamigen Film von Roger Corman. Der Clou dabei: Bei der Musik setzen die Macher auf den Funk- und Soul-Sound der 60er Jahre. Der Blumenladen von Mr. Mushnik hat seine besten Jahre hinter sich. Erst als sein verklemmter Angestellter Seymour Krelbourn unter mysteriösen Umständen eine neuartige Pflanze entdeckt, blüht das Geschäft wieder auf und die Kunden strömen in den Laden. Das exotische Gewächs nennt er »Audrey Zwo«, nach seiner hübschen, aber nicht allzu schlauen Kollegin, in die er heimlich verliebt ist.