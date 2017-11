Kugeln spiegeln Wasser und Landschaft

Der Stadtparkteich hat wieder eine Skulptur – überzeugende Gesamtwirkung

Gütersloh.. Edelstahlkugeln folgen auf Wasserträger: Der Förderkreis Stadtpark-Botanischer Garten hat mit seiner finanziellen Unterstützung dafür gesorgt, dass am Stadtpark-Teich wieder eine Skulptur das Wasser in Bewegung hält. Wasserkugeln aus Edelstahl symbolisieren nun Wassertropfen, die vom Ufer bis in den Teich „perlen“. Die glatte Edelstahloberfläche spiegelt die Umgebung, das Wasser des Teichs und den Himmel darüber.

Die Idee dazu hatte Bernd Winkler, Leiter des städtischen Fachbereichs Grünflächen. Er hatte bereits seit längerem über eine Neugestaltung des Geländes am Teich nachgedacht, nachdem die Skulptur des „Wasserträgers“ gestohlen worden war. In Kooperation mit dem Förderkreis hat er seine Vorstellungen nun optimal umgesetzt. Davon konnte sich auch Bürgermeister Henning Schulz überzeugen, der begeistert war von der Gesamtwirkung der unterschiedlich großen Kugeln, die über dem Wasser zu schweben scheinen, aber fest im Boden verankert sind: „Sie werten den Uferbereich auf und setzen einen wirklich gelungenen Akzent.“ Demnächst soll der Platz außerdem um einen kleinen Sitzplatz ergänzt werden, von dem aus man den Blick über den kompletten Stadtparkteich genießen kann.