Küste ahoi statt Kölle alaaf

Scharbeutz, . Der Countdown läuft! In drei Wochen steht er wieder vor der Tür: der Rosenmontag. Und mit ihm auch der bunte Karnevalstrubel. Worauf sich viele schon seit Monaten freuen, ist für andere ein Grund die Koffer zu packen und das Weite zu suchen. Doch warum in die Ferne schweifen? Ruhe, Erholung und kulinarische Leckerbissen warten an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins!

Während der bevorstehenden Karnevalszeit bietet die Ostsee einen idealen Zufluchtsort für all diejenigen, die ihren Ruhepol während der „fünften Jahreszeit“ suchen. Die Küste lockt mit viel frischer Seeluft, langen Spaziergängen an den breiten Stränden und Verwöhnmomenten in den Wellnesslandschaften der Thermen und Hotels. Wer sich kulinarisch gerne verwöhnen lässt, dem wird die Küste des guten Geschmacks umso mehr gefallen. Sieben sternengekrönte Restaurants und Veranstaltungen wie die „Gröurmetwochen“ und das Beach Dining lassen Genießer-Herzen höher schlagen.

Entspannung pur

Um sich selbst etwas Gutes zu tun und den Alltag hinter sich zu lassen, bieten die großzügigen Wellnessbereiche entlang der Küste die besten Voraussetzungen. Beim Schwitzen in der Meerblick-Sauna in Scharbeutz oder auf der Massagebank im Meerwasser-Wellenbad Eckernförde – erholsame Stunden um seine „Akkus aufzuladen“ sind hier garantiert. http://www.ostsee-schleswig-holstein.de/gesundheit-wellness.html

Sieben Ostsee-Sterne am Küchenhimmel

Die Dichte an ausgezeichneten Restaurants entlang der Ostseeküste Schleswig-Holsteins und in der Holsteinischen Schweiz ist hoch. Von Travemünde über Gut Panker bis hoch in den Norden nach Glücksburg werden regionale Spezialitäten zu außergewöhnlich schmackhaften Kreationen verarbeitet.

http://www.ostsee-schleswig-holstein.de/sternegastronomie.html

„Gröurmetwochen“

Im „Fischerfebruar“ und im „Musischen März“ erwarten Sie gleich sechs Schlemmerabende im Ostseebad Grömitz. Nordische Menüs mit viel frischem Fisch, dazu maritime Shantys zum Mitsingen und Live-Musik von der Gitarre. http://www.groemitz.de/groeurmetwochen.html

Beach Dining

Vom 24. – 26. Februar laden in Timmendorfer Strand fünf einheimische Gastronomen zum Schlemmen direkt am Strand ein. Ausgefallen Saisonales wie „Hirschkeulenscheiben in Cranberrysauce mit Kirschrotkohl und Spätzle“ und ein leckeres Glas Wein können im Strandkorb verkostet werden.

http://timmendorfer-strand.de/de/events/highlights/beach-dining/

Karnevals-Fluchten

Drei Tage lang die frische Ostseebrise genießen und im Restaurant „Margarethenhof“ verwöhnen lassen, das ist auf der Insel Fehmarn möglich. Im gemütlichen Ferienhaus mit Kaminofen kann man es sich nach einem langen Strandspaziergang gemütlich machen. Kulinarische Kenner kommen beim 3-Gang-Menü am Abend und dem Afternoon Tea mit echten Scones, Clotted Cream und Pralinen voll auf Ihre Kosten. „Zeit und Genuss“ ist buchbar vom 01.02. – 31.03.2017, 388 Euro für 2 Personen. Tourismus-Service Fehmarn, 04371 – 506 300, www.fehmarn.de

„Salz küsste Seide“ lautet die Devise für alle Wellness-Fans. Im Ostsee Resort Damp lässt es sich im Meersalzsprudelbad und bei einer 60 minütigen Ganzkörperbehandlung herrlich entspannen. Während des Buffets am Morgen und Abend schweift der Blick über die winterliche Ostsee und den Hafen. 2 Übernachtungen im Doppelzimmer Komfort inkl. der o.g. Leistungen ab 229 Euro pro Person. Ostsee Resort Damp, 04352 – 80 666, www.ostsee-resort-damp.de