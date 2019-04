Künstlerin Andrea Lattorf stellt im Rathaus Rheda aus

Rheda-Wiedenbrück . „Alles ist Schwingung“ ist das Thema der Ausstellung der Künstlerin Andrea Lattorf, deren Werke ab Dienstag, 30. Mai, im Rathaus in Rheda zu sehen sein werden. Bürgermeister Theo Mettenborg eröffnet die Ausstellung offiziell um 19 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Andrea Lattorfs Bilder werden im Rahmen des „Bilder-Rundgangs“ auf der Empore in der ersten Etage des Rathauses für rund ein Jahr zu sehen sein. Mit dem Thema Schwingungen zeigt Lattorf ein alltägliches Phänomen: „Auch Empfindungen sind Schwingungen. Sind wir gestresst, wütend oder ängstlich befinden wir uns in niedriger Schwingung. Sind wir amüsiert, in Harmonie oder verliebt ist die Schwingung hoch. Je nachdem mit welchen Schwingungen wir uns umgeben, werden wir davon vereinnahmt und schwingen meist mit.“

Neben Theo Mettenborg wird während der Eröffnung auch Christiane Hoffmann, Leiterin des Wiedenbrücker Schule-Museums, einleitende Worte sprechen. Melanie Funke wird die Eröffnung musikalisch begleiten.