Künstlerdrucke, Künstlerführung, Lesung und Kulturnacht

Begleitprogramm zu „Aatifi – Alphabet der Malerei“ im Herforder Kunstverein

Herford/Bielefeld. Mit 120 Gästen ein volles Haus verzeichnete der Herforder Kunstverein im Daniel- Pöppelmann-Haus zur Eröffnung der Einzelausstellung „Aatifi – Alphabet der Malerei“.

Neben regulären Führungen jeden Sonntag um 15 Uhr gibt es ein museumspädagogisches Begleitprogramm unter Beteiligung des Bielefelder Künstlers. Allein im September ist er dreimal in seiner Ausstellung präsent. Am Sonntag, 8.9.2019 um 11.30 Uhr stellt der Maler und Grafiker mit afghanischen Wurzeln zwei seiner Künstlerdrucke auf Büttenpapier und ihre Entstehungsweise in Aquatinta-Reservage vor – die Technik hat auch Picasso in seinen zahlreichen Stierkampfszenen angewandt. Für Mitglieder des Herforder Kunstvereins und solche, die es spontan werden wollen, bietet Aatifi die beiden Aquatinta-Radierungen in Blauabstufungen in exklusiver Auflage zum Sonderpreis an.

Am Sonntag, 22.9. um 11.30 Uhr führt der Bielefelder Künstler persönlich durch seine Ausstellung und liefert Hintergründe zu seiner abstrakt-skripturalen Kunst und den ausgestellten Malereien und Tuschezeichnungen. Am Samstag, 28.9. ist die Ausstellung von 18 bis 23 Uhr zur 13. Herforder Kulturnacht geöffnet, Aatifi steht im Kunstverein für Gespräche bereit. Am Mittwoch, 18.9. um 18.30 Uhr liest Prof. Dr. Peter Heine aus seinem Buch „Der köstliche Orient“, das geschichtliche Informationen sowie klassische und moderne Rezepte und Gewürzetipps aus der orientalischen Küche enthält.