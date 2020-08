Freitag, 23.08.2019 um 19:00 Uhr – Kühler Wein und frisches Bier – Was die Mindener früher getrunken haben und heute noch trinken!

Minden. Ein Kneipenbummel der anderen Art: Hier werden Sie vor Ort in die Geschichte des Mindener Weinhandels und der Bierherstellung eingeweiht. Zwischendurch gönnen Sie sich eine kleine Verschnaufpause und kehren in eine typische Mindener Kneipe ein. Dort genießen Sie in geselliger Runde ein kühles Bier oder ein alkoholfreies Getränk. Die Kosten pro Person betragen 8,00 €, die Führung dauert ca. 90 Minuten und startet um 19:00 Uhr am Mindener Dom. Ihr Gästeführer ist Norbert Ellermann. Um Anmeldung wird gebeten.

