Aktion Stadtradeln in Paderborn beginnt am 6. September

Paderborn . Am 6. September ist es wieder so weit. Dann geht es erneut darum, möglichst viele Kilometer für den Klimaschutz und für Paderborn zu erradeln – das ist nämlich das Ziel des bundesweiten Wettbewerbs STADTRADELN des Klima-Bündnis, an dem die Stadt Paderborn nach erfolgreicher Teilnahme 2018 und 2019 auch in diesem Jahr vom 6. bis 26. September wieder teilnimmt. Wer sich schnell unter www.stadtradeln.de/paderborn anmeldet, hat die Chance schon vorab ein tolles Aktionsshirt gesponsert von WestfalenWIND zu gewinnen. 60 Shirts werden insgesamt vergeben, jeweils 30 an die ersten Personen, die einen Screenshot ihrer Anmeldung zusammen mit der T-Shirt Größe an paderbornstadradelnde schicken und zusätzlich an die ersten 30 Schülerinnen und Schüler, die eine Mail mit einem Screenshot ihrer Anmeldungsbestätigung an die genannte Mailadresse schicken. Die Angabe der T-Shirt Größe nicht vergessen und mit etwas Glück mit neuem T-Shirt für Paderborn und das Klima in die Pedale treten.

Nachdem sich die Stadt Paderborn im letzten Jahr im Vergleich zu 2018 von 235.879 auf 290.253 gemeinsam geradelte Kilometer steigern konnte und somit 41 Tonnen CO2 eingespart hat, hofft die Stadt Paderborn, dass alle gemeinsam in diesem Jahr noch näher an die 300.000 Kilometer Marke kommen und ein deutliches Zeichen für nachhaltige Mobilität und Klimaschutz setzen können. Als Anreiz kräftig mitzuradeln, wird es auch in diesem Jahr wieder einen erstklassigen Hauptpreis zu gewinnen geben. Nur die gemeinsamen Touren fallen in diesem Jahr Corona bedingt leider aus, aber auch hier hat sich die Stadtverwaltung etwas ausgedacht. Näheres dazu gibt es in Kürze.

Beim STADTRADELN geht es um den Spaß am Fahrradfahren – gleichzeitig sollen viele Menschen für die Nutzung des Fahrrades im Alltag begeistert werden. So wird das Klima geschont und die Gesundheit gefördert. Aufgerufen sind alle, die in Paderborn wohnen, arbeiten oder ihren Ausbildungsplatz haben – ganz egal, ob jung oder alt, versierter Vielradler oder neugieriger Einsteiger. Wer mitmachen will, kann sich auf www.stadtradeln.de/paderborn registrieren – die Homepage ist ab sofort freigeschaltet. Die Anmeldung erfolgt teamweise, schließlich radelt es sich in der Gruppe auch mit Abstand schöner. Ein Team besteht mindestens aus zwei Personen und kann sich aus Familienmitgliedern, Nachbarn, Schulklassen, Vereinen oder Unternehmensbelegschaften zusammensetzen. Wer sich noch nicht für ein Team entschieden hat, kann auch einfach im offenen Team mitfahren Also schnell anmelden, denn besonders zu Corona-Zeiten ist das Fahrradfahren gesund: man stärkt das Immunsystem, kräftigt seine Lunge sowie sein Herz-Kreislauf-System und hält Abstand zu anderen.