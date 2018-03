krz startet Internet-Relaunch

Minden. Der Internetauftritt des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe (krz) präsentiert sich im neuen Gewand. Nach mehr als sieben Jahren hat die alte Website ausgedient und weicht einem eleganten und modernen Design. „Egal, mit welchem Endgerät die Seite aufgerufen wird, dank des responsive Designs passt sich die Website den jeweiligen Anforderungen automatisch an“, zeigt der zuständige Webentwickler Daniel Reimer auf.



Der neue barrierearme Netzauftritt, der mit umfassender Information und umfangreichem Service für krz-Kunden und Gäste aufwartet, wurde in Lemgo unter Einsatz des Content-Management-Systems iKISS der Advantic-Systemhaus GmbH aus Lübeck aufgesetzt. Verschiedene Designelemente wie Reiter, Toggler und Themenboxen schaffen eine geordnete Struktur, die von großflächigen Fotos aufgelockert wird. Daneben rücken aktuelle Themen in den Fokus, was die Position der krz-Website als zuverlässige Informationsquelle über die gesamte IT-Branche festigt.

Verknüpfungen zu zahlreichen Produkten und Schulungsangeboten des krz ermöglichen eine schnelle und einfache Handhabung der Seite, während die Navigation durch strukturierte Unterpunkte und Breadcrums optimiert wurde. Wichtige Ansprechpartner sind direkt mit Anwendungen und Abteilungen verknüpft, so dass potentielle Kunden nicht nur über eine allgemeine Hotline mit den verantwortlichen Kontaktpersonen des Lemgoer IT-Dienstleisters in Verbindung treten können.

Neben verschiedenen Kooperationsprojekten bei der Erstellung der aktuellen Site mit der Advantic Systemhaus GmbH ist der neue Webauftritt des krz in Zusammenarbeit der Geschäftsbereiche Vertrieb, Marketing und Projekte, E-Government sowie der Mediengestaltung aus dem Geschäftsbereich Produktion entstanden. „Nachdem das krz im vergangenen Jahr bereits für den Internetrelaunch der Städte Petershagen und Herford verantwortlich war, ist nun auch das eigene Relaunch-Projekt abgeschlossen“, zeigt sich der stellvertretende Geschäftsführer Lars Hoppmann zufrieden und bedankt sich beim Team um die Redaktionsleiterin Bettina Hoven für die geleistete Arbeit.