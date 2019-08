KRZ investiert in Elektromobilität

Kurze Wege umweltschonend bewältige

Lemgo. Klein, wendig und gut für die Umwelt: das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensburg/Lippe (krz) ist elektromobil unterwegs. Fünf neue E-Smarts hat das Lemgoer Rechenzentrum seit Dezember angeschafft. Grund: die knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf sieben Häuser an fünf Standorten in der Alten Hansestadt verteilt.

Um für die kurzen Wege dazwischen die Umwelt nicht zu belasten, wurde der Fuhrpark um die kleinen Flitzer erweitert. Denn nicht nur für Schulungen oder Besprechungen fallen immer wieder Strecken innerhalb der Stadt an. Die Technik befindet sich in einem anderen Haus als die Anwendungsbetreuer, der Konferenzraum in einem anderen Gebäude als die Geschäftsführung.

Auch die Baustelle zur Erweiterung des Neubaus Am Lindenhaus muss immer wieder aufgesucht werden. Viele dieser Wege sind einerseits zu weit, um „mal eben rüberzugehen“ andererseits teilweise aber auch zu nah, um jedes Mal einen Verbrennungsmotor anzuwerfen. Vier Zweisitzer für die Beförderung von Personen, und ein geräumigerer Viersitzer für den Transport von PCs und weiterer Hardware sind daher im Einsatz, um diese notwendigen Wege umweltfreundlich zurückzulegen. Im Vergleich zu den Benzinern sparen die elektrischen Smarts mehr als 100g Emissionen pro km. Das Leasing der Wagen ist darüber hinaus auch günstig: der Umweltbonus für die Anschaffung rein elektrisch angetriebener Autos sorgt dafür. Und die knuffigen Kleinwagen erfreuen sich großer Beliebtheit: „Es macht richtig Freude, damit zu fahren“, berichtet Mathias Meierjohann vom Facility Management. „Die Smarts sind flink und wendig. Ich kann locker in einer Einfahrt umdrehen, und sie beschleunigen wie ein Ferrari. Und auch die Parkplatzsuche ist kein großes Problem mehr. So macht die Umwelt schonen Spaß!“

Bereits seit 2014 engagiert sich der Lemgoer IT-Dienstleister für umweltfreundliches Fahren. Im Rahmen des Projektes „elektrisch.mobil.owl“ der Wirtschaftsförderung des Kreises Lippe und der Hochschule Ostwestfalen-Lippe testete das krz damals für zwei Wochen ein Elektroauto für den Einsatz als Dienstfahrzeug. An der Firmenzentrale in der Bismarckstraße, die 2015 eingeweiht wurde, war von Anfang an eine Ladesäule eingeplant, der Standort Am Lindenhaus und die Lagesche Straße werden in naher Zukunft ebenfalls mit einer E-Tankstelle ausgerüstet. 2015 wurde außerdem, auch für weitere Fahrten im gesamten Verbandsgebiet, ein Hybrid-Auto angeschafft. Denn für Kundenbesuche sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur im Verbandsgebiet unterwegs, das mit den drei Kreisen Minden-Lübbecke, Herford und Lippe 2849 Quadratkilometer umfasst, sondern im ganzen Bundesgebiet.

„Wir achten seit Jahren darauf, unseren Rechenzentrumsbetrieb im Rahmen von Green IT so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten Da ist es nur logisch, dass wir auch bei unseren Dienstfahrzeugen auf grün setzen“, so krz-Geschäftsführer Lars Hoppmann. Und so sind die Mitarbeiter mobil, flexibel und gleichzeitig umweltschonend unterwegs.