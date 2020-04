Krise als Chance: An der FHM zusätzlicher Studienstart im Juni

Bachelor Sozialpädagogik & Management bereits ab Juni möglich.

Bielefeld. Während an vielen Bildungseinrichtungen der Betrieb zurzeit stillsteht, geht es an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) für alle Studierenden ohne Zeitverlust online weiter. Und nicht nur das: Die FHM bietet nun am Standort Bielefeld aufgrund der aktuellen Situation einen zusätzlichen Starttermin für den Studiengang Sozialpädagogik & Management (B.A.)an. Das Studium, das berufsbegleitend für Erzieher und Erzieherinnen gedacht ist , beginnt bereits im Juni, also noch vor dem klassischen Starttermin im Oktober. Wenn die Präsenzvorlesungen dann aufgrund der aktuellen Situation noch nicht möglich sein sollten , wird der Studiengang zunächst komplett in der Onlinelehre angeboten. „Vielen Erzieher innen und Erziehern ist es zurzeit durch die Corona – Krise leider nicht oder nur teilweise möglich, Ihrem Beruf nachzugehen.

Wir möchten die aktuelle Situation als eine Chance nutzen und den pädagogischen Fachkräften die Möglichkeit anbieten, sich durch ein Studium auch von zuhause aus weiterzubilden und für Leitungsfunktionen zu qualifizieren“, sagt Prof. Dr. Roswitha Gembris, Wissenschaftliche Studiengangsleiterin an der FHM. „ Einrichtungen in Feldern der Sozialen Arbeit und Sozialpädagogik benötigen heute Fach – und Führungskräfte, die über umfassende, auf die dynamischenAnforderungen der Branche zugeschnittene, fachliche und persönliche Kompetenzen verfügen, die in diesem Studie ngang vermittelt werden“. Das Bachelorstudium Sozialpädagogik & Management richtet sich an Fachkräfte, die eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher bzw .Erzieherin oder zum staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger bzw.

Heilerziehungspflegerin abgeschlossen haben und findet berufsbegleitend statt . Das bedeutet: Auch nachdem sich die Situation und um COVID-19 sich wieder normalisiert hat ,kann ohne Einschränkung weiterstudiert und gearbeitet werden, denn das berufsbegleitende Studium bietet eine optimale Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Studium. Durch die Anrechnung von Ausbildungsinhalten ist es möglich, den Bachelor in nur zwei Jahren zu absolvieren .Den Absolventen stehen zahlreiche Möglichkeiten offen: Sie reichen von anspruchsvollen Tätigkeiten in der Kinder – und Jugendhilfe, über Beratungstätigkeiten zum Beispiel in der Familien – oder Jugendhilfe bis hin zu Leitungsfunktionen in Kindertageseinrichtungen oder ähnlichem. Bereits jetzt ist die FHM eine der Hochschulen, die direkt auf die Corona – Krise reagieren und alle 5.000 Studierenden an allen Standorten auf die Onlinelehre umstellen konnte , so dass ein Studium ohne Zeitverlust möglich ist.

