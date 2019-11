Kreisreiterball Herford – ein Fest für alle Pferdefreunde

Tolle Musik und viel Platz zum Tanzen – die gute Stimmung beim Kreisreiterball in Herford ist bereits vorprogrammiert.

Herford. Am 16.11.2019 findet der Ball erstmalig im Offizierskasino (Mary-Somerville- Boulevard 4, 32049 Herford) statt. Bei guter Laune und leckerem Essen wird in festlicher Kleidung das Tanzbein geschwungen. Für alle Pferdefreunde, die bei dem Event dabei sein möchten, ist ab 19.00 Uhr Einlass. Der Vorverkauf der Karten hat bereits begonnen, Karten für den Einlass inkl. Buffet können Sie unter ball@krv-herford.de für 40,00 Euro im Vorverkauf bestellen. Außerdem gibt es die Möglichkeit im Vorverkauf Late Entry Karten (ohne Buffet und Einlass ab 22.00 Uhr) für 25 Euro pro Karte zu erwerben. An der Abendkasse können ausschließlich Late Entry Karten gekauft werden.

Weitere Infos unter www.krv-herford.de oder telefonisch bei Heide Nowitzki (0175-2815289)