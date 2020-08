Kreismuseum Wewelsburg zeigt 95 ausgewählte Exponate aus 95 Jahren

Kreis Paderborn. Das Kreismuseum sammelt seit 95 Jahren Erinnerungen in Form von Bildern und Alltagsgegenständen und öffnet zum Jubiläum sein Archiv. Präsentiert werden in einer Sonderausstellung 95 ausgewählte und bislang nicht gezeigte Exponate.

Sie alle erzählen ihre eigene Geschichte und dürften bei den Älteren auch die eine oder andere Kindheitserinnerung wecken. So wie die Registrierkasse der Eheleute Johannes und Agnes Kemper, die im April 1958 bestellt und bis zur Schließung des Lebensmittelgeschäfts in Wewelsburg auf der Ladentheke stand. Seit den späten 1950er Jahren besaß der Laden einen der seltenen Telefonanschlüsse, der reichlich von den Nachbarn genutzt wurde. Am Samstag, den 1. August um 15 Uhr sind die Museumspädagoginnen und Museumspädagogen vor Ort und erzählen gern die vielen kleinen und großen Geschichten der gezeigten Ausstellungsstücke.

Der Eintritt ist frei.