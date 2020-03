Kreishaus und Rathäuser bleiben geschlossen

Elternbeiträge für Kinderbetreuung sollen erstattet werden – Einschränkungen für Hochzeiten und Bestattungen

Kreis Herford. Der Landrat und die Bürgermeister der 9 Kommunen im Kreis Herford haben sich in einer weiteren gemeinsamen Sitzung über die aktuelle Situation der Corona-Lage abgestimmt. Folgende Entscheidungen sind getroffen worden.

Elternbeiträge Kita und OGS: Die Bürgermeister und der Landrat setzen sich dafür ein, dass die Kita-Beiträge und die Beiträge für die OGS den Eltern möglichst bald zurück erstattet werden sollen. Dies gilt für die Eltern, deren Kinder derzeit nicht betreut werden können. Sobald als möglich sollen diese Beiträge auch nicht mehr erhoben werden. Dafür brauchen Kreis und Kommunen jedoch noch die politischen Beschlüsse und bitten um Geduld und Verständnis.

Behörden schließen: Um eine weitere Verbreitung des Corona-Virus zu vermeiden und alle notwendigen Maßnahmen treffen zu können, werden das Kreishaus und die Rathäuser in den 9 Städten und Gemeinden des Kreises ab morgen (18.03.) geschlossen bleiben. Die persönlichen Kontakte zu allen Dienststellen der Behörden sollen auf das zwingend nötige beschränkt werden. Das Personal hält die wichtigsten Aufgaben des öffentlichen Lebens aufrecht und wird auch dringend für die Bewältigung der Aufgaben in der aktuellen Corona-Lage benötigt.

Terminabsprachen und dringend notwendige Auskünfte werden über die Zentral-Telefonnummern des Kreishauses beziehungsweise der jeweiligen Rathäuser entgegen genommen. Eine Liste mit Kontaktdaten befindet sich unten. Die Zugänge zu den Behörden sind nur unter strengen Auflagen (Besucherregistrierung, Beschränkung der Besucheranzahl, Mindestabstände) möglich. „Bitte kommen Sie nur in dringenden Fällen und nur nach einer persönlichen Terminvereinbarung ins Kreishaus oder in die Rathäuser“, appellieren der Landrat und die Bürgermeister der Kommunen und bitten um Verständnis in der gesamten Bevölkerung. „Wir können diese für uns alle schwierige Situation nur meistern, wenn alle an einen Strang ziehen. Das heißt für jeden Bürger und jede Bürgerin im Kreis Herford: Halten Sie sich an die Vorgaben, die dazu beitragen, dass Sie und Ihre Familie, Freunde und Nachbarn gut versorgt sind und gesund bleiben!“

Öffentliche Veranstaltung streng reglementiert: Alle öffentlichen Veranstaltungen werden untersagt – dazu gehören auch Versammlungen unter freien Himmel. Lediglich Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der Daseinsfürsorge und Daseinsvorsorge dienen (z.B. Wochenmärkte), können noch stattfinden.

Kontrollen der Beschränkungen: Die angeordneten Maßnahmen werden überwacht und kontrolliert.

Hochzeit und Beerdigungen: Für Hochzeiten und Beerdigungen ist die Zahl der Teilnehmenden erheblich eingeschränkt worden. Bei standesamtlichen Trauungen dürfen nur noch das Brautpaar, die Trauzeugen, die Eltern und falls vorhanden gemeinsame Kinder anwesend sein. Auch bei Bestattungen wird die Teilnehmerzahl auf den engsten Familienkreis eingegrenzt.

Telefonliste: Erreichbarkeit Rathäuser und Kreishaus



Rathaus Spenge: Tel.: 05225 8768-0, Mail: info@spenge.de

Rathaus Rödinghausen, Tel.: 05746 948-0, Fax: 05746 948-105, Mail: info@roedinghausen.de

Rathaus Vlotho: Tel.: 07533 – 924 – 0, 924-200, Mail: info@vlotho.de

Rathaus Enger: Tel.: 05224/9800-0, Mail: info@enger.de

Rathaus Kirchlengern: Tel: 05223 7573-0, Mail: info@kirchlengern.de

Rathaus Herford: Tel.: 05221 189 777, Mail: Termine@Herford.de

Rathaus Löhne: Tel.: 05732 100 0, Mail: info@loehne.de

Rathaus Bünde: Tel.: 05223 1610, Mail: info@buende.de

Rathaus Hiddenhausen: Tel.: 05221/964-0, Mail: Info@Hiddenhausen.de

Kreishaus: Tel.: 05221 13-0, Mail: info@kreis-herford.de