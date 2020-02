Kreishaus Gütersloh an beiden Tagen geöffnet

Gütersloh. Das Kreishaus in Wiedenbrück ist an Weiberfastnacht, 20. Februar, nur bis 12 Uhr für Besucher geöffnet. Die Abteilungen Soziales, Tiefbau und Umwelt sowie das Team Süd des Jobcenters haben ihren Sitz auf dem Reckenberg in Wiedenbrück. Das Kreishaus Gütersloh und sämtliche weiteren Dienststellen bleiben an Weiberfastnacht wie gewohnt geöffnet.

An Rosenmontag, 24. Februar, sind die Kreishäuser grundsätzlich geöffnet. Mitarbeiter des Kreises können zwar ihren Dienst wie auch an Weiberfastnacht ab 12 Uhr beenden, um Karneval zu feiern. In allen Abteilungen ist jedoch mindestens ein Notdienst eingerichtet, der sicherstellt, dass Bürge-rinnen und Bürger während der normalen Öffnungszeiten einen Ansprechpartner haben.