158 Aussteller, zwei Bühnen mit kostenlosem Unterhaltungsprogramm: Landrat Manfred Müller und Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christoph Rüther laden zum Kreisfamilientag am Sonntag, 6. Mai nach Bad Wünnenberg ein

Kreis Paderborn. Jede Menge Informationsstände, zwei Bühnen mit kostenlosem Unterhaltungsprogramm, viele Spiele- und Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene, dazu kulinarische Köstlichkeiten aus verschiedenen Nationen zu familienfreundlichen Preisen: Dieser Mix heißt „Kreisfamilientag“, findet alle zwei Jahre an wechselnden Standorten im Kreis Paderborn statt und ist stets Magnet für Tausende von Besucherinnen und Besuchern. In diesem Jahr laden Landrat Manfred Müller und Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christoph Rüther am Sonntag, 6. Mai nach Bad Wünnenberg ein. Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich das Gelände des Kurparks im Aatal, des Waldschwimmbads und des Sportplatzes in eine riesige Aktionsmeile. 158 Aussteller, so viele wie nie zuvor, allein 63 Vereine aus Bad Wünnenberg, haben ihr Kommen zugesagt, um ein großes Fest nicht nur für Familien auszurichten.

Welche Freizeitangebote und Sportarten gibt es vor Ort? Wie bekomme ich eine Tagesmutter? Wo gibt es welche Kindergärten und Schulen? Wer hilft mir bei der Pflege von Angehörigen? Wie kann ich mich einbringen? An zahlreichen Ständen informieren Vertreter von Kindergärten, Schulen, Vereinen, Verwaltungen und andere Einrichtungen. Aber auch die Besucherinnen und Besucher sind gefragt: Beim mittlerweile sechsten Kreisfamilientag in Bad Wünnenberg steht bei der Umfrage das Thema „“Jung und Alt – zwei Welten?!“ im Fokus. „Das Miteinander der Generationen liegt uns sehr am Herzen“, erläutert Landrat Manfred Müller. Deshalb seien alle Besucher eingeladen, ihre Ideen auf einem Fragebogen beizusteuern.

Damit wirke auch dieser Kreisfamilientag weit in die Zukunft hinein. Bürgermeister Christoph Rüther hatte sich beim letzten Kreisfamilientag in Hövelhof umgeschaut. „Als ich die Größenordnung gesehen habe, wusste ich, das müssen wir nach Bad Wünnenberg holen“, so Rüther. Der Kreisfamilientag zeige, was für eine Kraft sich entfalten könne, wenn Menschen zusammenarbeiten. Und das Aatal von Bad Wünnenberg, diese „wunderschöne Ecke“ eigne sich hervorragend für so eine Großveranstaltung, „die in dieser Form so einmalig sein dürfte“, betont Friedhelm Kaup, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses des Kreises Paderborn. „Familien stark machen“, sei die Grundidee der Veranstaltung. Doch angesprochen seien wirklich alle, und genauso sieht nicht nur das Informations- sondern auch das Unterhaltungsprogramm aus. „700 Akteure werden auf zwei Bühnen stehen“, erläutert Organisatorin Edith Rehmann-Decker, stellvertretende Leiterin des Paderborner Kreisjugendamtes. Radio Hochstift ist mit gleich drei Moderatoren, Stefani Josephs, Tobias Fenneker (Musikbühne) und Viona Keimeier (Theaterbühne, Konzertmuschel im Kurpark) vor Ort. Rehmann-Decker hielt bei allen bisherigen Kreisfamilientagen in Delbrück (2007), Salzkotten (2009), Lichtenau-Atteln (2012), Büren (2014) und Hövelhof (2016) mit ihrem Team die Fäden in der Hand. „Auch hier in Bad Wünnenberg engagieren sich wieder ganz viele für alle“, betont Rehmann-Decker. Jeder Kreisfamilientag sei anders und immer wieder neu. „Ich bin mir ganz sicher, dass wir hier wirklich jedem etwas bieten können“, sagt sie.

Den Besuchern können sogar geteerte Parkplätze angeboten werden, weil es den Organisatoren in Zusammenspiel mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW gelungen ist, für den 6. Mai einen Teil der neuen, bisher noch nicht genutzten B 480 zu sperren. Shuttlebusse im 15-Minuten-Takt bringen die Gäste bis auf das Veranstaltungsgelände.

Alle Infos inklusive Bühnenprogramm: www.kreis-paderborn.de/kreisfamilientag2018