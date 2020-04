Kreiseigene Schulen sind gut vorbereitet

Kreis Lippe. Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 644 bestätigte Coronafälle – damit sind 16 weitere Infektionen bekannt. 376 Personen sind wieder genesen, 36 mehr als noch am Vortag. 22 Personen sind verstorben. Ein 76-jähriger Mann, der zu den bestätigten Coronafällen zählt, ist verstorben. Somit sind aktuell 246 Personen in Lippe mit dem Coronavirus infiziert.

In NRW startet am Donnerstag der Schulbetrieb: Auch die vier Berufskollegs, die Karla-Raveh-Gesamtschule, die Fürstin-Pauline-Schule sowie die Schulstation Grünau der Regenbogenschule, alle in Trägerschaft des Kreises, öffnen dann wieder ihre Türen für Schüler aus Abschlussklassen, die sich auf Prüfungen vorbereiten oder Prüfungen ablegen. „Alle Schulen haben in den vergangenen Tagen ihre Schüler über den Ablauf informiert und entsprechende Hygiene- und Abstandsregelungen getroffen“, berichtet Landrat Dr. Axel Lehmann. „Schüler und Lehrer stehen vor einer besonderen Herausforderung. Ich wünsche allen Abschlussjahrgängen viel Erfolg für ihre Prüfungen“.

Die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs erfolgt in enger Abstimmung zwischen den Schulen und dem Eigenbetrieb Schulen als Schulträger. „Die hygienische Ausstattung in unseren kreiseigenen Schulen war bereits vor der Corona-Pandemie gut“, erläutert Eigenbetriebsleiterin Manuela Kupsch. „Raumplanungen und Hygienepläne wurden nun noch einmal an die Empfehlungen des Landes angepasst“. Unterschiedliche Pausenzeiten, kleinere Klassen, gekennzeichnete Ein- und Ausgänge oder vorgegebene Laufwege sind einige Maßnahmen, die in den kommenden Wochen umgesetzt werden. Informationen zu Abstandsregeln, zum regelmäßigen Händewaschen oder zur Hust- und Niesetikette hängen aus, und auch die Lehrer sind angehalten, ihre Schüler regelmäßig darauf hinzuweisen. Einen Mund-Nasenschutz bedarf es laut Vorgaben des Landes bei Einhaltung der Abstandsregelung derzeit nicht.

Ein weiteres Thema, das mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs in engem Zusammenhang steht, ist die Schülerbeförderung.

Der Regionalverkehr im Kreis Lippe wird den normalen Schulfahrplan ab kommenden Donnerstag wieder aufnehmen. „Da zu Beginn nur die Abschlussjahrgänge wieder zur Schule kommen, gehen wir davon aus, dass die Kapazitäten in den Bussen ausreichen und auch die Abstandshaltung gewährleistet werden kann“, berichtet Achim Oberwöhrmeier, Geschäftsführer der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG Lippe).

„Unsere Fahrgäste können einen Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, indem sie die gesamte Länge der Linienbusse nutzen, um so einen größtmöglichen Abstand zu anderen Fahrgästen zu ermöglichen.“ Da das Fahrgastaufkommen mittelfristig wieder steigen wird, bittet die KVG alle Fahrgäste, einen Mund-Nasenschutz im Bereich der Haltestellen und im Bus zu tragen. Hierfür kommen auch Tücher und Schals in Frage.

Für den kontaktlosen Ticketkauf kann die Lippemobil-App genutzt werden, mit der auch alle Fahrplandaten in Echtzeit abrufbar sind. Generell besteht weiterhin eine Ticketpflicht.

Die Linien 792 Touristiklinie, der Sonntagsverkehr auf der Linie 939, die N13 und die Fahrten des CampusExpress auf der Linie 790 werden bis auf weiteres nicht angeboten. Weitere Informationen gibt es unter www.lippemobil.de oder bei der Infothek unter (0 52 61) 66 73 9 50.