Kreis Paderborn erreicht 100% bei Ökostrom

Große Veranstaltung in der PaderHalle mit Prof. Dr. Klaus Töpfer, Kabarett und Musik

Paderborn. Es gibt Grund zum Feiern: Der Kreis Paderborn hat ein Klimaziel erreicht, von dem bundesweit aktuell nur geträumt werden kann. Er liegt bei der Versorgung mit Ökostrom bei mehr als 100 Prozent. In diesem Jahr wird mit Hilfe von Wind, Sonne, Biomasse und Wasser erstmals so viel Strom erneuerbar erzeugt, wie auch verbraucht wird. Seit Ende Juni sind es exakt 112 %.

Das hat der Landesverband Erneuerbare Energien in OWL ermittelt. Dabei hat der Verband auf Zahlen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV), sowie auf aktuelle Daten des Kreises Paderborn zurückgegriffen. Demnach erzeugen die gut 500 Windkraftanlagen, 11.500 Photovoltaikanlagen und 53 Biomassekraftwerke im Jahresmittel etwas mehr Strom, als Privatleute, Gewerbe und Industrie im Kreis Paderborn übers Jahr benötigen: Es sind fast 2,3 Milliarden Kilowattstunden.

„Damit gehört der Kreis Paderborn bundesweit zur Champions-League: Es gibt nur sehr wenige Regionen, die die 100%-Ökostrom-Quote bereits heute erfüllen – in NRW sind wir die erste und bisher einzige“, freut sich Kerstin Haarmann (Paderborn), geschäftsführender Vorstand des LEE OWL. Das sei vor allem deshalb bemerkenswert, weil der Kreis Paderborn aufgrund seines Industrieanteils einen bundesdurchschnittlichen Stromverbrauch habe. Kleineren Landkreisen mit wenig Industrie und Gewerbe falle es natürlich leichter, auf 100 Prozent zu kommen.

Im Ostwestfalen-Vergleich steht der Kreis Paderborn einsam an der Spitze: Auf Platz zwei folgt der Kreis Höxter mit 63% Ökostrom, dann der Kreis Lippe mit 23,5 %, Gütersloh mit 20,8%, Minden-Lübbecke mit 17 %, und Herford mit 6,5 %. Schlusslicht ist die Stadt Bielefeld mit 4,5 % Ökostrom-Anteil am Stromverbrauch. ​

Der Kreis Paderborn hat sein vom Kreistag 2011 einstimmig beschlossenes Klimaziel sogar vorzeitig erreicht – geplant sollte der Stromverbrauch erst bis 2020 komplett erneuerbar sein.

„Zeit zum Ausruhen haben wir beim Kampf gegen den Klimawandel deshalb aber nicht“, erklärt Jürgen Wrona (Delbrück) vom LEE OWL-Vorstand. Denn gemessen am Gesamtenergiebedarf (Strom, Wärme und Verkehr) liegt der Anteil der Erneuerbaren im KreisPaderborn aktuell nur bei rund 27%. „Da ist Luft nach oben, vor allem in den Bereichen Wärme und Verkehr müssen wir uns noch verbessern“, so Wrona.

Der 100%-Erfolg beim Strom jedenfalls soll ordentlich gefeiert werden – der LEE OWL lädt deshalb am 22. September zur „100%-Party – Ökostrom trifft Kabarett“. Los geht es um 19.30 Uhr mit einem Kabarett-Festival in der Paderhalle Paderborn. Für 100% Stimmung auf der Bühne sorgen die fernsehbekannten Moderatoren Matthias Brodowy und Ingo Börchers. Der Paderborner Kleinkünstler Erwin Grosche und der gebürtige Bad Driburger Kabarettist Thomas Philipzen komplettieren das humoristische Quartett, das alle Themen rund um die Energiewende und den Klimawandel schlagfertig kommentieren wird.

Als Ehrengast konnte der LEE OWL Prof. Dr. Klaus Töpfer für den Abend gewinnen. Der Bundesminister a.D. und Ex-Generalsekretär der UN-Umweltorganisation UNEP ist einer der renommiertesten Klimapolitiker des Landes. Geplant ist keine Festrede Töpfers, sondern ein lockerer Sofa-Plausch mit den Moderatoren.

Im Anschluss an den Kabarettabend heizt dann die Paderborner Band „deSOULart“ im Foyer der Paderhalle den Gästen ordentlich ein. Passend zum Thema des Abends spielen die neun Vollblutmusiker wie sie selbst sagen – „Soul aus regionaler Erzeugung.“

Durch die Unterstützung von insgesamt 27 Sponsoren ist es dem LEE OWL möglich, die Tickets günstig anzubieten.

Karten für die Veranstaltung gibt es beim Paderborner TicketCenter in der Königsstraße und bei TicketDirect am Marienplatz zum Preis von nur 15 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr.

www.lee-nrw.de

Foto: © LEE-Regionalverband OWL