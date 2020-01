Kreis Lippe und Klinikum Lippe bieten Infoabende für werdende Eltern an

Kreis Lippe. Im Kreis Lippe gibt es für werdende oder junge Eltern ein vielfältiges Beratungs- und Unterstützungsangebot. Um dieses Serviceangebot der Frühen Hilfen und weiterer Kooperationspartner kennenzulernen, bieten Kreis Lippe und Klinikum Lippe auch 2020 Infoabende für werdende Eltern an mehreren Terminen an. Fachleute der unterschiedlichen Bereiche informieren über Themen wie Kindergeld, Elterngeld und Elternzeit, gesetzlichen Mutterschutz, Beratungsstellen und frühe Hilfen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Anschluss an die Veranstaltung haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, an der Kreißsaalführung der Familienklinik im Klinikum teilzunehmen. Für eine gute Planung wird hierfür vorab um Anmeldung gebeten unter 0 52 31/ 72 31 10.