Kreis Lippe informiert: Neubau des Berufsförderzentrums

Kreis Lippe. Zum Projekt „Neubau Berufsförderzentrum am Innovation Campus in Lemgo“ findet am Montag, 20. Januar, für Anwohner und Interessierte eine Informationsveranstaltung statt. Neben der allgemeinen Vorstellung des Bauvorhabens inklusive der zeitlichen Abläufe können die Teilnehmer außerdem ihre Fragen zum Neubauprojekt stellen.

Beginn ist um 18 Uhr in der Aula des Handwerksbildungszentrums, Johannes-Schuchen-Straße 4 in Lemgo. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich.