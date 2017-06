Kreis Lippe ehrt die schnellsten Speed-Stacker

Kreis Lippe. Ein erfreuliches Nachspiel gab es für einige Besucher der „My Job OWL“ Messe in Bad Salzuflen: Sie hatten dort am Gewinnspiel des Kreises Lippe teilgenommen und wurden jetzt als Gewinner in das Kreishaus in Detmold eingeladen, wo Landrat Dr. Axel Lehmann ihnen persönlich ihre Preise überreichte. Die Erstplatzierte Stefanie Theil konnte sich dabei über ein Ferienwochenende im Inselquartier des Kreises Lippe wahlweise auf Langeoog oder Norderney freuen. 2 Kinokarten für die Filmwelt Lippe inklusive einem Snack und zwei Getränken gewann Debbie Heinemann. Die Plätze drei bis sieben erhielten je einen spannenden Lippe-Krimi.

„Über das Speed-Stacking konnten wir die jungen Leute an unseren Stand locken und so auch über die Ausbildung in der Kreisverwaltung ins Gespräch kommen“, erklärt Silke Hammermeister, Ausbildungsleiterin beim Kreis Lippe. Neben den klassischen Verwaltungsberufen habe die Kreisverwaltung schließlich auch die Ausbildung zum Vermessungstechniker, Fachinformatiker (Systemintegration), Bauzeichner, Straßenwärter oder Hauswirtschafter zu bieten – insgesamt ist die Ausbildung in 14 unterschiedlichen Berufen möglich. Umfangreiche Informationen zur Ausbildung beim Kreis Lippe gibt es auch im Internet unter www.kreis-lippe.de unter der Rubrik „Karriere“ sowie auf den Seiten des Ausbildungsnetzwerks „GO K.A.Li“ unter www.go-kali.de.

Foto: Landrat Dr. Axel Lehmann (2. von rechts) schickt Stefanie Theil (3. von rechts), Gewinnerin des „Speed-Stacking“-Gewinnspiels auf der My Job Messe, für ein Wochenende auf die Insel – und verteilt weitere Preise an Anke Hagemeister (vertretungsweise für Tochter Lea-Sophie Hagemeister), Felix Proske und Debbi Heinemann (von links) © Kreis Lippe