Kreis Lippe bietet kostenlosen Fahrservice für Menschen mit verordneten E-Scootern

Kreis Lippe. Für Menschen, die auf einen E-Scooter oder vergrößerte Rollstühle als Fortbewegungsmittel angewiesen sind, ist es nahezu nicht möglich, zum Hermannsdenkmal zu kommen. Dies gilt auch für die Laser-Show „Der Hermann leuchtet 7.0“. Um allen eine Teilnahme zu ermöglichen, bietet der Kreis Lippe für Personen, die einen verordneten E-Scooter haben oder einen vergrößerten Rollstuhl nutzen, am Freitag, 20. März, und am Donnerstag, 26. März einen kostenlosen Fahrservice an. „Die Teilhabe der Menschen mit Einschränkungen erstreckt sich auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, so auch auf die vergnüglichen Dinge. Sie ist für den Kreis Lippe eine wichtige Aufgabe und es freut mich sehr, dass wir eine Firma gefunden haben, die den Kreis dabei unterstützt“, erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann.

An beiden Terminen fahren verstärkt Sonderbusse der Firma Köhne zum Hermann an die Grotenburg. Der Fahrdienst fährt zwischen Bahnhof Detmold und der Haltestelle am Hermannsdenkmal. Die Uhrzeiten können individuell abgestimmt werden. Alexander Bieseke von der Selbsthilfegruppe „pro barrierefrei-bad driburg“ ist selbst auf einen E-Scooter als Fortbewegungsmittel angewiesen und erklärt das Problem: „Leider können verordnete E-Scooter aufgrund von Sicherheitsaspekten nicht mit Bussen des ÖPNV mitfahren.“ Dies wird für ihn nun durch das Angebot ermöglicht und er kann an der Veranstaltung teilnehmen.

Interessierte, die den Fahrservice buchen wollen, können sich bis zum 10. März 2020 bei der Inklusionsbeauftragten des Kreises Lippe Monika Heel unter: 05231- 62 4110 oder per Mail an M.Heel@kreis-lippe.de anmelden. „Der Hermann leuchtet 7.0“ ist eine Laser-Show der Detmolder Firma LightArt. „Wir rechnen mit etwa 15.000 Besuchern in der Zeit vom 19. bis zum 28. März.“, sagt Uwe Acker von LightArt.